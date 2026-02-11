每天喝2杯咖啡+2杯茶！最新研究：失智風險降低32%

最新研究為咖啡與茶愛好者帶來振奮消息。減重醫師蕭捷健分享一項耗時11年、涵蓋36萬人的大規模研究成果，發現每天飲用2至3杯咖啡加2至3杯茶，失智風險可降低32%，中風風險亦降低28%。

研究數據顯示，茶與咖啡的組合效果明顯優於單獨飲用。單獨飲用咖啡僅能降低20%的中風風險，單獨飲用茶則僅降低18%的失智風險。蕭捷健以生動比喻解釋，咖啡負責清洗神經細胞內的類澱粉蛋白沉積，茶則負責潤滑血管，兩者相輔相成發揮最佳保護效果。

針對長期流傳的咖啡導致骨質疏鬆說法，蕭捷健提出科學數據進行澄清。一杯咖啡的草酸含量約2毫克，相較於100公克菠菜含有700至1000毫克草酸，咖啡的草酸含量僅為菠菜的百分之一。此外，在咖啡中加入約15毫升牛奶，補充的鈣質即可超過咖啡造成的流失量。

關於正確飲用方式，蕭捷健提出三項建議。首先，應維持每天2至3杯的規律飲用習慣，避免間歇性大量飲用。其次，避免添加糖、奶精或各式糖漿，以免引起糖化反應，建議飲用黑咖啡或原萃茶，最多添加鮮奶。第三，下午3點後應停止飲用，避免影響睡眠品質。

