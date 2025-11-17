每天多吃這一樣，失智風險竟降7成！60歲前記住這幾件事延緩失智

隨著台灣邁入高齡化社會，失智症已成為一個不容忽視的議題。根據衛生福利部公布的流行病學調查，65歲以上長者的失智症盛行率高達7.99％，且有年輕化的趨勢，是需要重視的問題。

失智症意識提升 及早介入至關重要

台灣失智症協會祕書長陳筠靜表示，失智症盛行率上升，可能有一部分是因為大家的意識提升，愈來愈了解失智症並非老年人的專利。當出現相關症狀時，應尋求正確的醫療協助。這顯示在識能上的成功推廣，也鼓勵大家要多多去早期介入。另一方面，失智人口的持續攀升，意味著每個人都難以迴避這樣的風險。

廣告 廣告

看更多：WHO失智症研究專家推薦！巧克力、綠茶、紅茶＋它 護腦、防神經遭毒害



失智症成因複雜 抗發炎不可或缺

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，失智症有兩大類原因：膽固醇代謝出問題和神經發炎。這兩者之間存在交互作用，使得失智症的成因相當複雜，因此，如何抗發炎就顯得非常重要。

女性失智風險更高 可能是荷爾蒙變化影響

進一步分析發現，在罹患失智症的人口中，約三分之二為女性，比例遠高於男性，這可能與進入更年期和停經後體內雌激素下降，影響腦部神經運作有關。對此，台安醫院神經內科主任楊欣達表示，女性荷爾蒙本身具有一定的抗發炎效果，但有些人在停經後可能出現症候群，導致失眠或其他壓力指數升高。當身體狀況變差時，憂鬱和失眠都有可能增加失智風險。因此，應該從整體角度來評估，而非單純歸因於女性荷爾蒙的下降。

張家銘指出，女性在停經後，荷爾蒙會出現斷崖式的減少，身體難以突然做出調適，因而增加失智風險。然而另一方面，研究顯示，補充荷爾蒙又可能提高乳癌風險，特別是在2023年的一項大型研究中發現，補充荷爾蒙5年以上，乳癌風險會增加26％。

看更多：你還在拚命？韓國研究證實：過勞正在改造你的大腦結構



從日常生活預防失智 飲食運動不可少

楊欣達強調，保護腦部的完整性是最重要的，我們能做的就是維持正常作息，進行規律運動，並積極檢查和早期治療三高問題，以減少心血管疾病和腦部損傷。良好的飲食習慣，如地中海飲食，被證實可將阿茲海默症的相對風險降低約7成，並減緩一般高齡者認知功能的退化速度。多攝取富含Omega-3脂肪酸的魚類、蔬果豆類堅果以及原型食物，都是被推薦的飲食策略。

失智友善社會 給予患者尊重與參與

除了預防，若真的罹患失智症，社會氛圍是否友善也需要被重視。陳筠靜表示，失智症患者希望能被自然地對待，雖然可能需要多一份包容，但沒有人想被當成沒有能力的人；給予他們參與的機會，促進他們表達自己的想法，透過互動，我們會更了解如何與他們相處。

看更多：90歲李富城讀碩士克服失智 每天騎車13公里！醫師都佩服他做到大腦活化6關鍵



面對失智症的挑戰，患者和家人往往承受巨大的心理和生活困境，政府應該提供適當的資源協助，而許多縣市也開始推動失智症友善城市的建設，期望能為失智症患者營造一個更加包容和支持的社會環境。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

更多健康2.0報導

117歲超級人瑞健康長壽！牛津大學生理博士曝真相 愛這樣喝橄欖油＋吃優格

脫臼不止一次！醫揭「反覆脫位」隱憂 持續發作恐造成關節退化

6食物是孕婦健康殺手！吃多小心妊娠糖尿病、妊娠併發症找上門



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章