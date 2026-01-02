每天寫臉書讓柯文哲直喊「頭很痛」！陳佩琪：我偏要寫且寫更多
為助民眾黨推動《人工生殖法》修法，民眾黨前主席柯文哲今天前往立院拜會藍綠黨團，他提到家中最反對民進黨的是妻子陳佩琪，會勸她趕快去找工作，不要整天寫臉書，「讓我很頭痛」。對此，陳佩琪表示，「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫更多更長！」
陳佩琪今天在臉書發文表示，當了35年的醫生，過去覺得人生和法院是八竿子搭不上邊的，醫療爭議我是從沒被告到要上法院的程度，不過歷經了去年的司法迫害，學到了很多，想法也有很大的改變。她回憶，去年2月底第一次去法庭旁聽，「是攙扶著年邁的婆婆去法庭乞討，乞求人家讓我和先生解除禁見，為的是公公的告別式，這是我人生第一次上法庭，第一次看到法庭內的真實景象…。」
陳佩琪指出，當時法庭內講了半天，檢察官不准就是不准，最後法官也都按他們的意思來裁定。媒體常在這類新聞底下列出一段警語：「未判決確定人，要以無罪推定」，實在有夠諷刺的，那段時間在法院上，人家要怎麼羞辱我們，隨他高興，我們的人權根本是個屁？「對於禁見本就覺得不合理，我和婆婆是會和京華城有什麼關係，因太不近人情了，我還想據理力爭，但被柯文哲使個眼色壓了下來」，最後他只是憤怒地說了一句：「我們不要去求人…」。
陳佩琪說，過去柯文哲當醫生，遇到都是些重症、棘手的病人，無助的家屬會懇求醫師的幫忙，有些甚至激動到跪地不起，遇到這種情況，我們醫生總會慈悲為懷，承諾盡到自己最大的力量去救治他們。去年為了見柯文哲一面，常跑去法院旁聽，也學到了原來進法庭要關手機，法官到庭要起立，庭內不能拍照，也不能錄音錄影，退庭後不能大聲說話，否則會被認定是在嗆法官。
陳佩琪表示，有次柯文哲又被延押，審判長說退庭後，她喊了一句：「他到底做了什麼，為什麼說他犯罪嫌疑重大？」她認為自己沒說錯，因為柯文哲跟她講過多次：「京華城是市民陳情、交給專業的局處去處理的，當時整天忙防疫，根本沒介入啊！」那為什麼說他犯罪嫌疑重大？當時已經退庭了，就像老師教完一節課，對課堂上的學生說「下課了」一樣，下課後為什麼不能說話？而且這官司分明就是把一個人不在國內的人，當成發生在國內凶殺案的兇手一樣謬誤。
陳佩琪說，當時大家瞠目結舌，柯文哲也被她嚇壞了，還暗示律師快把她架走，「在庭的每個人嘴巴都張成O型，想說慘了，佩琪也要被抓去關了，那時正流行像國民黨抄名冊的黨工或PO檢察官照片的工程師般，用『微罪』來羈押人，大家都想說佩琪慘了，要被關到女子監獄去和老公作伴去了。」當醫師，在門診、病房被嗆、被酸也很是稀鬆平常，最近醫護的人身安全是比較受重視了，但病人若只是大聲咆哮些，沒動手、沒罵三字經的， 我們也沒轍， 醫護幾乎都養成頂級修養了，這種通常摸摸鼻子自認算了。
陳佩琪說，先前柯文哲被保釋後，又被檢察官抗告，保釋金提高到七千萬，然後又被抗告，最後又被關回去了，「理由呢？地院說是要尊重『審級制度』，實在不懂『審級制度』是什麼， 專業職場不是都要憑自己的專業來獨立判斷嗎？ 我在看病，院長、甚至衛福部長敢來管要開什麼藥、怎麼治療嗎？ 後來律師直接跟我說了， 他說所謂的『尊重審級制度』， 就是高院說要押啦！」她也不能明白法律怎麼這樣，關起門來哭好幾晚，司法也像醫界一樣，主治醫師命令住院醫師做事嗎？ 年輕的住院醫師都要聽命於年長的住院醫師嗎？法界也像醫界一樣， 奉行學長、姐制度嗎？「真是隔行如隔山」。
