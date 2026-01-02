每天寫臉書讓柯文哲「頭很痛」 陳佩琪再曬千字文：我偏要寫...

台灣民眾黨前主席柯文哲（左）2日為《人工生殖法》拜會民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。（資料照／杜宜諳攝）

被控涉入京華城案的前民眾黨主席柯文哲在交保數月後，昨（2日）首度赴立院拜會朝野黨團，被問到是否有什麼新年心願？他則是笑說，「心從善念、盡力而為」，現在家裡最反對民進黨的是妻子陳佩琪，鼓勵她去上班、分散注意力，每天寫臉書讓他很頭痛。對此，陳昨晚則是發布一篇近1500字的貼文，並說「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫更多更長…」。

柯文哲昨赴國民黨團拜會時，國民黨團總召傅崐萁問是否有什麼新年心願？柯文哲笑說，「心從善念、盡力而為」，每天被修理被打很難心從善念，現在家裡最反對民進黨的是陳佩琪，還安慰她不要這樣，鼓勵去上班、分散注意力，她每天寫臉書讓自己很頭痛，快去上班，需要好好賺錢。

對此，陳佩琪昨晚在臉書發布一篇千字長文，先是提到自己當了35年的醫生，過去覺得人生和法院是八竿子搭不上邊的，醫療爭議是從沒被告到要上法院的程度，不過歷經了去年的司法迫害，從裡頭學到了很多，想法也有很大的改變；她說，「去年2月底第一次去法庭旁聽，是攙扶著年邁的婆婆去法庭乞討，乞求人家讓我和先生解除禁見，為的是公公的告別式，這是我人生第一次上法庭，第一次看到法庭內的真實景象…」，而法庭內講個半天，檢察官不准就是不准，最後法官也都按他們的意思來裁。

陳佩琪談到另一幕則是，有次先生又被莫名其妙延押，審判長說退庭後結果是大家瞠目結舌，「先生當庭被嚇壞了，暗示律師快把我架走，在庭的每個人嘴巴都張成O型，想說慘了，佩琪也要被抓去關了…」。

另外，陳佩琪也指出，年初先生被保釋後，又被檢察官抗告，保釋金又提高到7千萬，然後又被抗告，最後又被關回去了，理由呢？地院說是要尊重「審級制度」，實在不懂「審級制度」是什麼，專業職場不是都要憑自己的專業來獨立判斷嗎？不能明白法律怎麼這樣，關起門來哭好幾晚，司法也像醫界一樣，主治醫師命令住院醫師做事嗎？年輕的住院醫師都要聽命於年長的住院醫師嗎？法界也像醫界一樣，奉行學長、姐制度嗎？ 真是隔行如隔山…。

★未經判決確定，應推定為無罪。

