每天工作16小時 月賺10萬不敢生 他聽理由太衝擊：真的好難





全台房價居高不下，被視為少子化的重要原因之一。資深房產專家葉國華日前在社群分享一段與機場接送司機的對話，即使婚姻美滿，工作穩定，但因背負房貸壓力，賠上高工時、高收入仍難消除生育焦慮，無奈感嘆「不想複製貧窮給小孩！」

葉國華3日在粉專上分享他與機場接送司機的對話，司機指出自己每天清晨4點上工、晚上7點才返家，上工16小時、月休4天，月均15萬，扣除成本仍約9至10萬元，才買得起房，即使和妻子感情穩定，仍不敢生孩。

司機表示，自己不喜歡被管，因此選擇當司機，但必須勤跑，沒有年終獎金與退休保障。他表示父母賣掉新北房子改在林口A7一帶買房，他則在桃園虎頭山附近購屋，2年多前以每坪約29至30萬元入手，如今已接近40萬元。當時搭上「新青安房貸」，享有2年利息補貼與5年寬限期，夫妻兩人同住，暫時還能負擔。

然而，談到是否生小孩，司機直言「沒有」，原因是「不想複製貧窮給小孩」。他坦承，光是維持現有生活已經很辛苦，養育孩子的時間與金錢成本更高，難以承擔。短短一句話，道出年輕世代在高房價與高工時夾擊下的無力感。

葉國華感嘆，自己那一代的出生人口約41.8萬人，如今一年新生兒已不到11萬人，少子化趨勢與居住負擔交織，正改變年輕人的人生選擇。當「買得起房」仍需要長時間勞動作為代價，生育被延後甚至放棄，或許已不只是個人決定，而是結構性壓力下的現實寫照。他寫道：「『不想複製貧窮給小孩』，這句話，一直在我腦袋中盤旋，真的好難！」

