每天慢跑30分鐘優點多 他不解「為何很多人動不起來？」網曝無奈

有網友在論壇PTT以「為什麼每天慢跑半小時對很多人來說很難？」為題發文，原PO表示，很多人過了30歲之後沒有運動習慣，身材快速走樣，對此原PO坦言十分不解「其實每天三十分鐘的慢跑，可以改善很多東西，為何動不起來？」、「家裡離健身房500公尺，公司離健身房一公里，健身房在兩者之間，上班前先去運動，很難？」

不少網友表示「六點出門八、九點到家」、「當社畜就真的很累，每天在外面超過12小時，通勤回家瞬間只想躺平」、「如果你有小孩的話，真的滿難的，除非帶小孩一起跑哈哈」、「有小孩真的會連30分鐘獨處都沒有」、「上班時間實在太長了QQ」、「工時真的太長...回家還要忙家裡瑣事」、「跑步30分，前置加收尾算起來超過一小時」。

有網友鼓勵「每天滿難的，不過每周一次不難吧，持之以恆多少會有效果」、「沒出門，可以在家超慢跑，再不然站起來做體操也行，有動比沒動好」。

也有網友也提醒「三分練，七分吃，年過40其實走路比慢跑好」、「跑步對膝蓋壓力很大，不如快走」、「飲食控制占8成」、「不要把跑步想得太簡單唷，我之前跑步都沒熱身，到操場就直接跑，三個月後右邊股溝關節就發炎，動作稍微大一點就會有聲響會痛，休息了快半年才好，現在都不敢鐵齒了，到操場都要先用走的走一圈才開始跑，跑完之後也要繼續走個兩圈才騎腳踏車回家」。

撰稿：吳怡萱