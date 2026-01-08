每天手腳冰冷！他歎「手凍到難做事」過來人給建議

近來天氣冷颼颼，許多民眾都有手腳冰冷的困擾，有網友表示，自己每天手腳都冰到不行，手更是凍到很難做事，對此感到十分困擾，忍不住好奇其他網友有沒有解決的辦法，在網上引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示天氣一冷，自己也跟著手腳冰冷，忍不住苦歎「明明是恆溫動物，但手腳像是變溫動物一樣，真的是冰到不行」，坦言腳可以穿襪子禦寒，但每天手都凍到很難做事，讓原PO十分困擾，「請問有沒有手腳不會冰冷的女生，告訴我是如何做到的？」

貼文釣出不少苦主「我連穿襪子腳都還能是冰的」、「我都只能靠暖爐讓我的腳活過來，腳冷全身冷」、「幫兒子洗澡，手泡在暖水裡，兒子仍投訴我手太冰，我應該是沒救了」、「完全懂...不管穿什麼四肢都是冰的」、「我就算是穿著襪子，腳還是冰的」、「我也是手腳冰冷的人嗚嗚」。

有網友也分享「多運動、重訓等，手腳就不太會冰冷，如果這樣沒有改善，看一下家醫科釐清身體或者飲食習慣之類的狀況是不是有要改善的地方」、「我不知道是不是這樣，我有重訓、愛吃蔥薑蒜，所以寒流來，也只有穿一件長袖跟防風外套就在新竹的寒風中騎車，下車後一下下手就回到溫熱狀態」、「多泡腳、多喝薑茶、肚臍注意保暖，出門時可以貼暖暖包在下腹」、「我也是天生手腳冰冷，但是開始養成泡澡（或泡腳）的習慣後，改善非常多！」、「我穿兩雙毛襪加暖暖包都沒用，睡前泡腳最有效」、「自從兩年前我開始健身之後，冬天的時候手腳都是溫熱的」。

撰稿：吳怡萱




