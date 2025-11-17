每天抽40支菸！70歲男「咳嗽、痰多」竟是肺阻塞 醫揭4大警訊

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】70歲的張先生每天抽40支菸、菸齡長達42年，近年常出現咳嗽、痰多與爬樓梯就喘不過氣的情形，經檢查確診為慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱COPD）。國泰綜合醫院魏芳君護理部主任表示，張先生起初嘗試自行戒菸未果，院方透過醫病共享決策（SDM）說明疾病嚴重度與吸菸相關性後，轉介至戒菸門診接受尼古丁貼片治療與衛教輔導。一個月後成功停止吸菸，三個月後完全戒斷並不再需要戒菸貼片。目前他持續回診，在個案管理師追蹤與協助建立規律運動、均衡飲食習慣下，逐步恢復正常生活。

吸菸是最大危險因子 戒菸是預防COPD最有效方法

國泰綜合醫院張嘉修醫師指出，「菸害」就是罹患COPD最大的危險因子。研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞風險較非吸菸者高出6.3倍。COPD特徵為「氣道長期發炎、呼吸道狹窄」，患者會越來越喘、越容易咳嗽，甚至走幾步就喘不過氣；肺功能一旦受損，難以恢復。目前國內約有10多萬名COPD患者，但仍有許多人未被診斷。

張嘉修醫師提醒，一般人常將「慢性咳嗽」、「容易喘」誤認為老化或感冒，實為肺功能惡化警訊。預防COPD最有效的方法就是「戒菸」，戒菸越早，肺功能下降越慢；早期發現、及早治療，更能減少急性發作與住院風險。

遠離菸害守護呼吸健康 出現警訊快就醫

衛生福利部統計資料顯示，COPD已連續10年名列國人十大死因之一，每年超過6,000人因此失去生命。臺北市政府衛生局黃建華局長強調，研究已證實任何形式的菸品（含電子煙與加熱菸）都對健康有害。菸品的有害物質會損害呼吸道黏膜及纖毛，造成咳嗽、咳痰、降低免疫力，也容易惡化為支氣管炎及肺炎。

黃建華局長提醒，COPD是一種呼吸道長期發炎導致阻塞的疾病，典型症狀為「咳、痰、悶、喘」。若有呼吸困難等警訊，應及早戒菸並就醫治療，以減緩病情惡化、改善生活品質。

