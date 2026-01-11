每天拿鐵不離手！醫曝「兩成分」小心腹脹又長痘

生活中心／尤乃妍報導

一天不喝咖啡，全身就像沒開機一般昏昏沉沉。不過營養功能醫學專家劉博仁分享，許多人每天喝拿鐵咖啡，身上卻出現「不明異狀」，包括皮膚癢、反覆長痘痘、脹氣消化不良等，而原因竟是拿鐵裡的「糖」和「牛奶」。





每天喝拿鐵身體卻出現「不明異狀」？醫曝「2地雷」恐致痘又腹瀉！

營養功能醫學專家劉博仁提醒咖啡中的奶和糖，可能導致身體出現負面反應，可停止食用或用其他食材替代來測試是否對奶和糖「格外敏感」。（圖／翻攝自臉書＠劉博仁營養功能醫學專家）

許多人每天早上都要喝上一杯拿鐵提神醒腦，不過部分人可能出現不明原因的胃脹氣、皮膚癢、反覆長痘痘，營養功能醫學專家劉博仁提醒，拿鐵當中的糖和奶，就是元兇。

1.糖：

很多時候為了掩蓋苦澀味，咖啡習慣加一點糖漿或砂糖。但根據 2024 年最新的皮膚醫學研究指出，過量的糖分攝取會導致「糖化終產物 (AGEs)」堆積。且糖分會刺激胰島素分泌，進而引發一連串的賀爾蒙波動（特別是 IGF-1），這不僅會讓皮膚油脂分泌增加，刺激皮膚痘痘生長，還會直接啟動身體的發炎反應。

小建議：試著喝無糖拿鐵，或改用少量的天然代糖。



每天喝拿鐵身體卻出現「不明異狀」？醫曝「2地雷」恐致痘又腹瀉！





部分對乳製品較敏感的民眾，喝完拿鐵後可能產生「脹氣」、「腹瀉」等反應。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

2.乳製品：





• 乳糖不耐 (Lactose Intolerance)：

如果喝完拿鐵容易跑廁所或脹氣，代表腸道無法分解乳糖。殘留的乳糖在腸道發酵，會破壞腸道黏膜屏障，讓發炎因子流竄全身，皮膚當然也會跟著抗議。

• 對牛奶蛋白敏感 (A1 β-casein)：

一般的牛奶含有 A1 β-酪蛋白，根據 2025 年最新的回顧性研究顯示，A1 型蛋白在消化過程中會產生一種胜肽，容易刺激腸道發炎，並可能引起全身性的免疫反應。



喝咖啡出現「不明異狀」時，可嘗試三步驟測試法：

1.戒糖，先喝兩週的「無糖」拿鐵，觀察皮膚狀況。

2.如果還是癢或長痘，嘗試將牛奶換成「燕麥奶」或「杏仁奶」。

3.可改購買「A2 蛋白」的鮮乳，或是改吃發酵過的優格（乳糖較少）。

