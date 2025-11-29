每天操2.5小時！陸幼兒園「軍訓式訓練」爆紅 網歪樓：園長單身嗎？

大陸河南省焦作市一所幼兒園近日因獨特的「軍訓式體能訓練」在網路上引發熱議。（圖／翻攝自河南電視台）

大陸河南省焦作市一所幼兒園近日因獨特的「軍訓式體能訓練」在網路上引發熱議。據悉，園內孩子每天要進行高達2.5小時的戶外體能課程，內容包括踩輪胎跳繩、雙手同時搖呼啦圈、跳上1.3米的跳箱等高難度動作，宛如雜技團表演。然而，這些「小小運動員」的平均年齡只有5、6歲。

河南電視台報導，這套訓練模式出自1998年出生的年輕園長姬晨亮。他接受採訪時表示，設立高強度訓練的目的，是希望讓孩子從小建立抗挫折與抗壓能力，「孩子面對未來生活與學習時會遇到各種困難，希望他們能迎刃而解。」

他透露，孩子們從入園的小班開始，便在專業指導下接受系統化訓練。與一般幼兒園日常運動相比，這裡的體能課並非簡單的跑跳，而是針對性強、節奏緊湊的訓練組合。令人驚訝的是，儘管強度不小，但孩子們從不請假，甚至放學後仍不願離園。園長笑稱，「孩子們太忙，沒時間想媽媽。」

從事幼教8年的姬晨亮認為，體能訓練不只提升力量與協調，更能改善性格，「希望孩子們不再脆弱敏感，而是變得堅強、勇敢」，且運動能在潛移默化中提升孩子面對挫折的能力。

家長們普遍反映效果顯著。一位家長表示，孩子如今吃得好、睡得香，專注力也明顯提高，「以前一回家就盯著手機，現在學校鍛煉習慣了，回家也會主動運動，不再沈迷電子產品。」該家長認為，與其指責孩子玩手機，更應讓他們體會到其他有趣的活動，才能自然減少依賴。

隨著幼兒園爆紅，姬晨亮的個人社交帳號湧入大量私訊，除了詢問幼兒園資訊外，也有不少人向他表白。對此，身高 188 公分的年輕園長害羞回應，「目前單身，暫無打算談戀愛，希望大家多關注幼兒園和孩子們。」

