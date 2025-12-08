每天早上兩行字就能變幸運？專家揭一分鐘日記的神奇效應

【健康醫療網／編輯部整理】只是每天早上花一分鐘寫日記，人生就發生了堪比奇蹟的變化。

只要寫下兩件事就好。

．昨天發生的「好事」（做得好的事、值得感謝的事、察覺到的事）。

．今天想做的「嘗試」（想挑戰的事、想改變的事）。

不需要想得太難。

「昨天發生過這樣的好事、令人感謝的事、發現了如此新鮮的事。」

「今天想嘗試這件事、想改變這件事。」

只要每天早上寫下這兩件事即可。

每日幸福感哪裡來？從一個微小的覺察開始

就是這樣而已，如此便能意識到自己每天都被那麼好和那麼新鮮的事包圍。

即使是覺得「今天都沒什麼好事……」的日子，也別忘了有家人及夥伴、公車的司機，和把辦公室打掃得一塵不染的人在背後支持你。光是有工作、能生活在現代，就已經是一件「好事」了。

今天的嘗試就算只是踏出非常小的一步也沒關係。如果覺得閱讀的門檻太高，可以站在書店翻閱以前沒看過的雜誌、笑著向便利商店的店員打招呼、試著轉過一個以前沒轉過的轉角，就連你現在拿起這本書，也是非常重大的好事與嘗試。

利用一分鐘奇蹟日記，從每天過得無知無覺的日子找出好事與嘗試。光是養成這個習慣，就能逐漸累積「感謝」、「覺察」、「挑戰」、「變化」。

越記錄越幸運 大腦自動幫你過濾好事

還有一個重點，那就是每天寫一分鐘奇蹟日記，能為自己帶來「緣分」與「運氣」。這不是什麼怪力亂神的事。

請現在閉上眼睛，花幾秒鐘強烈地意識「黑」這個字眼。然後睜開雙眼，視線範圍內應該會出現黑色的東西。這個現象在心理學上稱為「選擇性注意效應」。藉由寫日記，意識到重要的事、有興趣的事、感謝的事，就不會忽略過去可能沒注意到的小機會或小邂逅。

每天寫1分鐘奇蹟日記 就是最有效的心理療法

利用一分鐘奇蹟日記提升自我肯定感、笑著過日子，每天都很開心固然理想，但現實生活中不是工作不順利，就是與家人或伴侶的關係緊繃，對健康也隱隱感到不安。任誰都會發生情緒低落、想不開的狀況。

拯救了許多內心充滿煩惱之人的「心理諮商」，原本是心理治療的用語。提到接受心理諮商，我猜很多人都抱著「由專科醫生提供一些很厲害的建議」的印象，但是據專家說，其實不一定需要諮商師的指導或建議。不提出任何問題與意見，專心聽個案說話，引導個案解決自己的問題，才是諮商師該有的專業。

也就是說，諮商的本質是傾聽。在心理療法的世界，人本來就是具有自我解決能力、有成長發展意識的生物，第三者的介入反而會干擾人類本來就有的能力。

讀到這裡，各位應該已經發現自己身邊就有一個默默地聽你說話，永遠也不會對你擺臉色的最強心理諮商師了。沒錯，就是一分鐘奇蹟日記。

日記既不會跟你唱反調，也不會給你不必要的建議，只是靜靜地傾聽。不僅專業，還是頂尖的諮商師。

因此感到煩惱或不安時，寫日記就好。向頂尖的心理諮商師—也就是日記，傾訴自己的煩惱，你與生俱來的自我解決能力、成長發展意欲，就會自然而然地發揮作用。寫日記的行為將引導各位自然地走向解決之道。

悶到快炸掉？畫畫、亂寫都能治癒情緒

日本勞動部建議人在心情悶悶不樂，感到痛苦時在紙上寫下當時的心情，以作為自我療癒。

如果寫不出來，也可以畫成插圖或漫畫，甚至毫無意義的塗鴨或亂寫也沒關係，不僅在腦子裡思考，實際動手寫或畫大致會有以下兩種效果。一是與現在的煩惱保持距離，客觀地審視煩惱。這麼一來，焦慮的心情會緩和下來，就能冷靜思考。另一個效果是回頭看自己寫下來的東西時，會發現還有之前沒想到的選擇。

日記不只是最頂尖的諮商師，同時也是承接你寫下來的紙，還能扮演現實生活中諮商師無法扮演的角色。

本文來源：《1分鐘奇蹟日記：年收百萬、體態改變、不敢想的事全發生了》，方智出版

