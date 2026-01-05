每天早晨「第一杯」喝錯恐罹癌？醫師點名2大地雷飲品：大腸慢慢腐蝕卻無感

現代人因為工作關係圖方便，每天的第一杯會是果昔、含糖的飲品、咖啡來帶代替早餐。不過，重症醫療科醫師黃軒在臉書發文示警，這樣的飲食模式恐怕正在悄悄傷害腸道健康，大腸癌並非一夕之間形成，而是長期生活習慣累積的結果，空腹飲用高糖飲品，正是容易被忽略的風險因子之一，腸道長期處於發炎狀態的時間，可怕的是「你完全無感」。

醫師黃軒表示，​很多人以為，早餐不吃沒關係，但「空腹喝一杯超甜能量果昔或星冰樂」，才是真正的隱形地雷。 為什麼「空腹＋高糖飲品」這麼傷大腸？精製糖和高果糖糖漿會瞬間拉高血糖，人工甜味劑改變腸道菌相，乳製品脂肪延長腸道發炎時間，空腹狀態下沒有食物緩衝，直接刺激腸黏膜。

醫師黃軒說明，在空腹時，這樣的組合會引發一連串反應，胰島素暴衝、慢性低度發炎（完全無感）、腸道菌相失衡、腸黏膜修復能力下降、細胞突變機率上升，「這就像每天往組織上倒一點點酸，你不會痛，但它一直在腐蝕」。​

醫師黃軒提到，研究數據顯示，長期高糖飲料攝取，與大腸癌風險顯著上升有關，尤其是男性、年輕時就養成習慣者，風險更高。與黑咖啡、無糖茶相比，每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍。



醫師黃軒指出，更可怕的是這條路徑是「安靜的癌化進行」，等到出現下面這些症狀時，常常已經不是早期了，糞便帶血（卻被誤認為痔瘡）、不明原因體重下降、長期腹脹、排便習慣改變，在臨床上，首次確診就已是第三或第四期，並不少見。



「轉機其實很簡單。」醫師黃軒表示，只做一件事就好：連續30天，把早上第一杯換成黑咖啡（不加糖、不加奶）、無糖茶、白開水。​

