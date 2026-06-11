每天早起先找衛生紙？重症醫警告：長期鼻塞恐非單純過敏

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許多人長期飽受鼻塞、流鼻水困擾，卻習慣自行判斷為「過敏性鼻炎」而不就醫。重症醫師黃軒指出，若每天早晨起床就需要大量衛生紙、鼻塞嚴重到只能以口呼吸，甚至一路擤鼻涕到出門上班，背後的成因往往不只是一般過敏，需要接受完整的醫療評估。

許多人長期飽受鼻塞、流鼻水困擾，卻習慣自行判斷為「過敏性鼻炎」而不就醫。（示意圖／AI生成圖）

一名上班族表示：「每天起床不是先刷牙，是先找衛生紙。」該名患者短短半小時就能用掉一整包面紙，鼻子仍持續阻塞。黃軒醫師說明，造成此類症狀的常見原因主要有三種，並非單純的過敏性鼻炎。

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第一種為過敏性鼻炎，患者通常在早晨起床後出現連續噴嚏、透明鼻水及鼻眼發癢等症狀，塵蟎、花粉、寵物毛髮或溫差變化均為常見誘因。第二種為慢性鼻炎或下鼻甲肥厚，患者在無感冒的情況下仍天天鼻塞，鼻涕偏黏稠，長期發炎導致鼻腔空間逐漸縮窄，呼吸愈發困難。

第三種則為血管運動性鼻炎，患者在進出冷氣房、冷熱交替環境，或食用熱湯、辛辣食物後即開始流鼻水，主要與鼻黏膜神經過度敏感有關，黃軒醫師特別指出，此類情況在夏天吹冷氣睡覺時尤為常見。

長期鼻塞對健康的影響並不局限於鼻腔本身，睡眠時被迫張口呼吸，容易引發打鼾與口乾。（示意圖／AI生成圖）

長期鼻塞對健康的影響並不局限於鼻腔本身。黃軒醫師表示，睡眠時被迫張口呼吸，容易引發打鼾與口乾，並可能增加睡眠品質不佳或合併睡眠呼吸障礙的風險。此外，鼻塞造成眼周靜脈回流受影響，部分患者會出現「過敏性黑眼圈」。在行為層面，長期揉鼻子或用力擤鼻涕可能造成鼻黏膜破皮出血，若擤鼻方式不當，更可能增加耳咽管壓力，提高中耳炎或鼻竇炎的發生風險。

針對日常緩解方式，黃軒醫師建議可使用等張生理食鹽水洗鼻，有助清除過敏原與分泌物；同時定期清洗寢具以減少塵蟎暴露，室內濕度建議維持在約50至60%之間，冷氣房內尤須避免過度乾燥。洗熱水澡或熱敷鼻樑可暫時改善鼻腔通氣，而擤鼻涕時應一次壓住單側、輕輕擤出，避免兩側同時用力。

黃軒醫師強調，若鼻塞、流鼻水症狀已持續超過2至4週，且已影響睡眠、工作或日常生活品質，應接受醫師的專業評估。目前臨床上已有抗組織胺、鼻用類固醇噴劑、免疫治療，以及針對鼻腔結構問題的微創治療等多種選項，可依病因提供對應處置。

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