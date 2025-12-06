每天晨跑經過！李洋出席中山女高校慶 喊歡迎學生和他一起參與

即時中心／潘柏廷報導

台北市中山女高今（6）日舉辦128年校慶活動，而運動部首任部長、兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋，更被邀請擔任運動會嘉賓；由於李洋每天早上跑步都會經過該校，因此他參加學校校慶也讓外界高度關注。對此，李洋強調，歡迎學生和他一起跑步，而且如果越來越多人參與運動就會是好事，但也不擔心會有很續有一堆學生會跟著跑，因為自己早上7點左右就會跑步。





李洋今日現身中山女高校慶活動，並受邀擔任運動會嘉賓；針對是否有學生跟著李洋一起跑步時，他回應之前有，但因為最近比較冷怕喉嚨感冒，也要注意A流，他更提醒要記得打疫苗。

同時，李洋歡迎學生和他一起跑步，而且如果越來越多人參與運動就會是好事；至於是否擔心後有一堆學生和他跑步時，李洋則認為，自己早上7點左右就會跑步，應該不會發生這樣的狀況。

他也強調，即便下雨運動部地下室也有跑步機，而自己公務在身也會盡量跑步，有時候也會有其他運動。

另，李洋也坦言，今天是第二次進入中山女高，平常都在校園外跑步，而上次10月參加是因為黑豹旗青棒賽比較臨時，這次是校慶感覺就不太一樣。

