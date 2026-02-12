每天清晨就被毛孩叫醒？5個實用方法不再讓牠們變成「活鬧鐘」!

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主都有相同困擾，天還沒亮就被貓狗踩臉、抓門或哀叫叫醒，這多半與牠們的生理時鐘、進食時間與白天活動量有關，只要調整生活節奏與互動方式，就有機會讓毛孩慢慢改掉的習慣。

調整餵食時間，避免形成固定叫醒連結

許多毛孩會在清晨吵醒主人，原因很單純，就是「肚子餓」。若每天一醒來就立刻餵食，牠們很快會把叫醒主人與進食畫上等號。可以逐步將第一餐時間往後延，並避免在被吵醒後馬上給食物，讓牠們重新學習「不是一叫就有東西吃」，打破原本的時間制約。

可將餵食時間往後延、睡前增加遊戲或散步，避免毛孩把清晨吵醒與進食畫上等號。圖:istockphoto

睡前增加活動量，降低清晨精力過剩

白天活動不足的毛孩，體力沒有被消耗完，往往在清晨特別清醒。建議在睡前安排一段適度的遊戲或散步時間，讓牠們釋放多餘精力。對貓咪而言，可以利用逗貓棒進行短時間高強度遊戲；對狗狗來說，傍晚的散步品質往往比早晨更關鍵。當身體真正感到疲勞，清晨自然不容易過早醒來。

固定夜間作息，讓生理時鐘跟著你走

毛孩的作息會受到飼主影響，如果每天睡覺時間不固定，牠們也很難建立穩定節奏。建議每天盡量在相近時間關燈、降低活動音量，讓環境逐漸進入「夜間模式」。長期下來，毛孩會學會這段時間是休息時段，而不是開始互動或覓食的時刻。

清晨保持冷靜，避免用回應強化行為

當毛孩在清晨吵鬧時，飼主的反應其實非常關鍵。只要一開口說話、起身查看或撫摸，都可能被牠們解讀成「我成功叫到你了」。初期調整時，盡量保持安靜，不馬上給予關注，讓牠們發現吵鬧並不會帶來回饋。這個過程需要一點耐心，但對行為修正很重要。

檢視環境刺激，減少外在干擾

清晨的聲音、光線與氣味都可能影響毛孩醒來的時間，例如窗外鳥叫、路燈照進房間，或是垃圾車聲響。可以適度調整睡眠環境，拉上窗簾、關閉容易引起注意的窗戶位置，讓室內維持較穩定的光線與聲音狀態。當外界刺激減少，牠們被喚醒的機率也會跟著降低。

清晨吵鬧時保持不回應，並減少光線與聲音刺激，有助牠們建立穩定作息，圖:istockphoto

從生活節奏下手，比責怪更有效

毛孩清晨吵醒主人，多半不是故意找麻煩，而是生活節奏與需求沒有被妥善安排。透過調整餵食時間、增加活動量、建立固定作息與降低清晨回應，就能慢慢改變牠們的行為模式。當作息重新同步，人與毛孩都能睡得更安穩，早晨也不再從混亂與疲憊開始。