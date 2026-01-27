每天滑3小時短影音！高二妹近視狂飆800度 眼球慘變「過度吹大的氣球」

高二女學生長期沈迷於瀏覽喜愛歌手的短影音，導致視力急遽惡化。示意圖（pexels提供）

隨著社群媒體短影音風潮席捲全球，民眾用眼習慣急遽改變，眼科門診也出現不少年輕的新面孔。

台中1名高二女學生「小妃」，因長期沈迷於瀏覽喜愛歌手的短影音，每天平均花費3至4小時緊盯手機螢幕，導致視力在短短2年內急遽惡化，近視度數飆升至800度，且常感到眼睛痠澀、有異物感，甚至偶爾出現閃光；無獨有偶，另1名28歲的業務員也因習慣每晚睡前狂看短影音直到入睡，年紀輕輕經檢查竟已出現假性老花的前兆。

亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達指出，這類因過度沈迷短影音導致的「短片視覺症候群」患者近期有顯著增加趨勢，若不即時矯正習慣，恐造成不可逆的視力損傷。

李昇達進一步解釋，現代人眼睛構造其實難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務，與過去追劇族群看完一集可能稍作休息不同，各大社群軟體的短影音透過演算法不斷推播，加上影片節奏快速跳動、聲光效果誇張，容易讓使用者在不知不覺中長時間注視，難以抗拒地一則接一則觀看。

當專注盯著螢幕時，每分鐘眨眼次數會從正常的20次驟降至5次，導致淚膜快速蒸發引發乾眼症；若民眾習慣在睡前或昏暗環境下觀看，瞳孔會因進光量激增而放大，迫使眼部肌肉無法放鬆，進而陷入視力惡化的惡性循環，引發嚴重的偏頭痛、肩膀緊繃與噁心感。

醫師生動地比喻，當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，這不僅讓視網膜剝離的風險倍增，乾眼症、白內障與黃斑部病變等老年性眼疾更可能提早報到。特別是對於發育中的青少年而言，這種變化往往是不可逆的，起初可能僅感到勞累，殊不知眼睛調節功能已因過度負荷提前拉警報，一旦結構受損便難以完全復原，成為終身的健康隱憂。

針對日益普遍的用眼傷害，李昇達強調「預防勝於治療」，呼籲民眾務必落實「20-20-20」護眼法則，即每用眼20分鐘，應將視線移開螢幕休息20秒，並遠眺20英尺（約6公尺）外的景物，藉此有效放鬆緊繃的睫狀肌。此外，日常生活中應養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，確保閱讀或滑手機保持30公分以上距離，並注意室內照明充足，盡量避免在關燈後滑手機，同時增加戶外活動時間。

李昇達最後提醒，若民眾發現眼睛有異狀，應尋求專業醫師進行散瞳眼底檢查以找出病因，若合併嚴重乾眼症，臨床上可透過脈衝光治療（IPL）改善瞼板腺功能，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成眼睛的二度傷害。

