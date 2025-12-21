每天灌2公升水還得腎結石！醫：喝錯了！這樣喝才有效

每天至少喝水2公升，為什麼還會得腎結石？一名35歲上班族自認喝水量不少，但近期感到腰部劇痛，緊急就醫後發現長了5mm的腎結石。泌尿科醫師表示，防治腎結石，喝水總量固然重要，但一次性猛灌的喝水方式並不能有效保護腎臟！

宏仁醫院泌尿外科主任曲元正醫師表示，門診接獲這名上班族男性，因腰部劇痛，甚至痛到冒冷汗、無法站立而就醫，經檢查發現男子長了1顆 5mm的腎結石。但男子相當不解的是，他一天至少喝2公升的水，怎麼還會得腎結石？

廣告 廣告

看更多：莊瑞雄腎結石「痛到臉發白」！尿道結石能補鈣？醫：蔬果1成分可防結石

研究：逾70%腎結石患者喝水量並不少

曲元正表示，「有喝水」並不代表「不會得腎結石」！喝水方式若錯誤，就算水喝得再多，腎結石還是會找上門。他指出，根據臨床研究，超過70%的腎結石患者每天飲水量並不算少，卻無法有效預防結石形成，關鍵因素在於喝水的「方式」比「總量」更重要。

一次性猛灌水 腎臟會快速排出多餘水分

曲元正說明，腎臟的主要功能是透過尿液排出體內多餘的鈣、草酸和尿酸等可能形成結石的物質。當水分攝取不足時，尿液濃度會升高，使這些礦物質更容易在腎臟內結晶，進而形成腎結石。然而，一次性大量飲水並不能有效預防結石，因為腎臟會快速排出多餘水分，導致尿液短暫稀釋後又回到濃縮狀態，無法有效保護腎臟。

看更多：腎結石坐大 痛起來真要命！專家教夏日3招「防石策略」平靜不作怪

因此，曲元正指出，防治腎結石的關鍵在於「水分攝取的頻率與均衡程度」，而不是只看喝水總量。他建議民眾，若想讓喝下去的水真正能保護腎臟、預防結石，要注意喝水的方式正確。

計算每日飲水量：每公斤體重×30-40c.c.

曲元正說明，成人每日的飲水量可依照體重（公斤）×30c.c.來計算，例如50公斤的人每天應喝至少1500c.c.，如果運動量大、容易流汗或長時間待在冷氣房，則建議提高到體重×40c.c.。

看更多：54歲女吃金針菇減肥竟痛風！醫揭菇菇痛風真相 6招降尿酸多喝水最有效

每30-60分鐘喝水200-300c.c.

另外，水分補充應該均勻分配，別等到口渴才狂喝，建議每30-60分鐘分別喝200-300c.c.，相當於超商600c.c.瓶裝水半瓶，讓腎臟持續代謝，尿液不至於過度濃縮。

​

​不要等口渴才喝水、別一次猛灌

沒口渴也要喝水嗎？曲元正表示，當你感到口渴時，其實身體已經缺水2-3小時，這時尿液濃縮，腎臟負擔變大。研究顯示人體20分鐘內最多只能吸收約200c.c.的水分，若一次猛灌500、甚至1000c.c.水，腎臟無法有效處理，多餘的水就會被迅速代謝掉，無法停留在體內達到稀釋尿液的作用。

看更多：維生素C吃多會腎結石？4種人別亂補！醫曝吃「這食物」免擔心維生素C過量

外出隨身帶水瓶少量多次、小口慢喝

因此，曲元正建議正確喝水方式是採取「小口慢喝」，讓身體逐步吸收，又如果是整天在外活動，最好隨身攜帶350c.c.的小水瓶，定時補充水分。

​

觀察排尿頻率 判斷水分攝取是否適量

排尿次數是判斷水分攝取是否適量的關鍵指標。曲元正指出，正常情況下，成人每天應排尿4-7次，平均每2-3小時上一次廁所，表示腎臟的過濾功能正常，水分攝取適量。若一天排尿少於4次，代表水分攝取不足，尿液過於濃縮，腎結石風險增加。

看更多：尿液檢查一直「潛血」多喝水也沒用 竟是結石惹禍，震波碎石後還血尿怎麼辦？

​

茶、咖啡、飲料≠水 喝了飲料要再喝水

飲料、咖啡也是水做的，算有補充水分嗎？曲元正提醒，平常喝的手搖飲、咖啡、茶等飲料不算是補充水分！這些飲品中的咖啡因與糖分會影響鈣的吸收，讓尿液中的鈣質濃度提高，間接增加腎結石的風險。

曲元正建議，民眾若每喝一杯含咖啡因或高糖的飲品，可再額外補充300c.c.的白開水，以平衡水分流失，幫助腎臟代謝，建立均勻補水的習慣，才能真正預防腎結石。

看更多：每天2杯飲料+憋尿 23歲男血尿、急性腎炎險掛掉

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／曲元正醫師

更多健康2.0報導

「第一古典美人」何晴61歲病逝！長期對抗腦瘤 醫曝8大警訊

大腸癌恐是「跑出來」的！醫提醒1種人是腸癌高風險群卻不自知

33歲媽暴瘦成「38kg紙片人」！手抖、心悸以為顧孩累 醫警告：再拖恐致命



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章