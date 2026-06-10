每天爬1層樓就有差 醫曝心血管疾病風險降22%

【記者黃泓哲／台北報導】每天少搭一次電梯，健康可能大不同。復健科醫師王思恒分享，一項追蹤近46萬名英國民眾的大型研究發現，與完全不爬樓梯的人相比，每天爬11至15階樓梯，也就是大約1層樓的高度，心血管疾病風險可降低22%；若每天爬16至20階，效果更達到23%，顯示簡單的爬樓梯習慣，就可能為心臟健康帶來明顯好處。

王思恒指出，台灣一般住宅或辦公大樓1層樓大約有11至15階樓梯，換句話說，只要每天少搭電梯、改走樓梯1至2趟，就有機會達到研究中的理想效果。研究也發現，即使爬超過21階，雖然仍有保護效果，但額外帶來的健康收益會逐漸減少，因此不一定爬得越多越好。

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除了心血管健康外，另一項追蹤44萬人、長達10年的研究也顯示，每天爬超過15階樓梯的人，整體死亡率、心血管疾病、糖尿病、癌症及慢性肺病等風險都較低。其中慢性阻塞性肺病（COPD）風險甚至下降超過5成。研究中唯一沒有看到明顯保護效果的疾病則是失智症，顯示爬樓梯對多數健康問題都有正面影響。

王思恒解釋，爬樓梯其實結合了高強度間歇運動與肌力訓練的特性，過程中不僅會讓心跳加快、提升心肺功能，也能訓練大腿、臀部及核心肌群。不過他也提醒，相關研究屬於觀察性研究，無法直接證明因果關係，因此不能把爬樓梯當成唯一運動來源。民眾仍應維持規律運動習慣，但若能把握生活中的機會多走樓梯，對健康仍是不錯的加分選擇。

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