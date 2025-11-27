每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲

俄羅斯一名健身教練每天攝取1萬大卡，最後心臟驟停猝死。圖／翻攝自IG

恐怖！俄羅斯一名30歲的健身教練網紅努揚津（Dmitry Nuyanzin）為了推廣新的減肥計畫，因此連續數週每天攝取過1萬卡的卡路里，試圖增重50多磅（換算超過22公斤）。沒想到在增重過程中他感到身體不適，因心臟驟停在睡夢中過世。

綜合外媒報導，俄羅斯一名30歲的健身教練網紅努揚津試圖透過快速增重、減重，來推廣他的健身計畫，他最近每天都攝取超過1萬大卡的熱量，時間長達數週，他的目標是增重50多磅，隨後再透過新的健身計劃減去這些體重。

廣告 廣告

為了完成挑戰努揚津在一個月內增加近30磅（約13公斤）的體重，他承諾只要參加他的減肥計畫，並在新年之前減掉10%體重的人，都將獲得100美元的獎勵。努揚津在IG發布貼文寫下，「我的減肥課程即將開始，你將有機會贏得精美獎項，更重要的是，你將擁有完美身材，學習如何健康飲食，並享受其中的樂趣；我將和我的小跟班們一起減肥，所以這會更加精彩」。

努揚津在11月18日時透露，自身目前的體重已經超過230磅（超過104公斤），沒想到在連續數週的暴飲暴食後，他感到身體不適並暫停訓練，告訴朋友他打算就醫，但他最終因心臟驟停在睡夢中猝死。不少粉絲哀悼表示，「我完全震驚了。為什麼上帝要帶走最好的人」、「安息吧」。

努揚津生前曾透露，他因為食用高膽固醇的食物，讓他的體重急遽增加，「早餐我吃一盤糕點和半塊蛋糕，午餐我通常吃800克（將近2磅）沾蛋黃醬的餃子」，晚餐吃漢堡、披薩，還會吃薯片當零食。對此，布朗大學指出，體重過重會對心臟帶來嚴重負擔，「體型越大心臟供血、血液循環就會更費力，額外的體重還會增加身體體積，導致心臟泵血時需要克服的阻力增加」。



回到原文

更多鏡報報導

想再拚一胎女兒！3個兒子的媽再懷上「3胞胎男孩」 一席話感動網友

少女不滿管太嚴「竟叫男友幫她弒母」！外公怒告「沒資格繼承遺產」法院這麼判

不是台北101、夜市！馬來西亞人首次來台「驚艷這件事」…台網點頭卻嘆「1困擾」