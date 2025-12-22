每天盯螢幕超過8小時？醫揭7徵兆正在損傷視力 頭痛也上榜

科技產業蓬勃發展，帶動台灣經濟成長，但也衍生了一些健康問題。許多高科技人才長時間近距離使用電腦、手機等3C產品，導致眼睛疲勞不適，甚至出現所謂「3C症候群」或「視覺失調綜合症」的問題。

每天盯螢幕超過8小時當心「科技眼」

台南市立安南醫院副院長、眼科醫師洪純玲表示，最近有很多患者因為長時間近距離盯著電腦螢幕或手機，而出現眼睛疲勞的問題。這些患者通常沒有適度休息、補充水分，且眨眼次數不足，加上眼鏡度數不合適，導致眼睛調節疲勞，甚至伴隨短時間的視力模糊、痠脹感。

眼睛疲勞7大常見症狀

洪純玲醫師提醒，如果出現以下常見症狀，可能就是眼睛疲勞的訊號，需要盡快讓眼睛好好放鬆休息：

用眼後眼睛感覺乾澀或不自主流淚。

視力模糊或難以聚焦。

眼睛疲勞、疼痛、痠澀，尤其是在下班後。

近距離用眼後睜不開眼睛。

眼睛痛、甚至頭痛。

因螢幕光線而有不適感。

注意力不集中不想閱讀，工作效率低或閱讀準確性下降。

姿勢不良與眼睛疲勞互為因果

除了眼睛本身的疲勞，身體其他部位如背部、頸部或肩膀等姿勢不良，也會讓眼睛疲勞症狀加深。兩者可能互為因果，形成惡性循環。

眼藥水、熱敷眼周緩解眼睛疲勞不適

若出現眼睛疲勞的症狀，洪純玲建議應尋求眼科專業團隊的諮詢與協助。醫師會先排除其他眼疾，若確認是眼睛疲勞，除了開立舒緩眼睛的眼藥水、建議熱敷緩解眼周肌肉緊張外，也會建議矯正適合的眼鏡度數。

驗光師協助改善不當用眼習慣

驗光師丁𦐒博表示，討論個人作息所需距離，並透過驗光檢查，有助於發掘更多眼睛問題。若發現無法矯正或視物歪斜等情形，則必須進一步檢查是否有白內障、視網膜等疾病。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／洪純玲醫師．丁𦐒博驗光師

