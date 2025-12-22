每天盯螢幕超過8小時？醫揭7徵兆正在損傷視力 頭痛也上榜
科技產業蓬勃發展，帶動台灣經濟成長，但也衍生了一些健康問題。許多高科技人才長時間近距離使用電腦、手機等3C產品，導致眼睛疲勞不適，甚至出現所謂「3C症候群」或「視覺失調綜合症」的問題。
每天盯螢幕超過8小時當心「科技眼」
台南市立安南醫院副院長、眼科醫師洪純玲表示，最近有很多患者因為長時間近距離盯著電腦螢幕或手機，而出現眼睛疲勞的問題。這些患者通常沒有適度休息、補充水分，且眨眼次數不足，加上眼鏡度數不合適，導致眼睛調節疲勞，甚至伴隨短時間的視力模糊、痠脹感。
看更多：三高正偷偷傷害你視力！3神穴保護視神經 營養加碼花青素飲品喝起來
眼睛疲勞7大常見症狀
洪純玲醫師提醒，如果出現以下常見症狀，可能就是眼睛疲勞的訊號，需要盡快讓眼睛好好放鬆休息：
用眼後眼睛感覺乾澀或不自主流淚。
視力模糊或難以聚焦。
眼睛疲勞、疼痛、痠澀，尤其是在下班後。
近距離用眼後睜不開眼睛。
眼睛痛、甚至頭痛。
因螢幕光線而有不適感。
注意力不集中不想閱讀，工作效率低或閱讀準確性下降。
姿勢不良與眼睛疲勞互為因果
除了眼睛本身的疲勞，身體其他部位如背部、頸部或肩膀等姿勢不良，也會讓眼睛疲勞症狀加深。兩者可能互為因果，形成惡性循環。
看更多：視力突暴增到1500度！45歲男股票盯盤看不清 竟是老人常見疾病提早找上門
眼藥水、熱敷眼周緩解眼睛疲勞不適
若出現眼睛疲勞的症狀，洪純玲建議應尋求眼科專業團隊的諮詢與協助。醫師會先排除其他眼疾，若確認是眼睛疲勞，除了開立舒緩眼睛的眼藥水、建議熱敷緩解眼周肌肉緊張外，也會建議矯正適合的眼鏡度數。
驗光師協助改善不當用眼習慣
驗光師丁𦐒博表示，討論個人作息所需距離，並透過驗光檢查，有助於發掘更多眼睛問題。若發現無法矯正或視物歪斜等情形，則必須進一步檢查是否有白內障、視網膜等疾病。
看更多：菊花茶功效：泡法、禁忌？有無咖啡因、能不能天天喝一次看
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／洪純玲醫師．丁𦐒博驗光師
更多健康2.0報導
「瘦瘦針」首份亞洲人研究出爐！平均減重16% 受試者1/3是台人
施振榮81歲自嘲「支架界紀錄保持人」 醫：不是裝越多支越嚴重
3成國人高血脂不自知！健保砸1.13億元加強照護 3.4萬人受惠
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 15 小時前 ・ 4
每天灌2公升水還得腎結石！醫：喝錯了！這樣喝才有效
每天至少喝水2公升，為什麼還會得腎結石？一名35歲上班族自認喝水量不少，但近期感到腰部劇痛，緊急就醫後發現長了5mm的腎結石。泌尿科醫師表示，防治腎結石，喝水總量固然重要，但一次性猛灌的喝水方式並不能健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 天前 ・ 6
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量，這款竟是熱量殺手
雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
吃麵比吃飯更傷腎？全台250萬慢性腎友注意：吃麵負擔是飯的3.5倍…這些健康食物也中標
台灣的慢性腎臟病盛行率約10.6%，估計有250萬人。換算每10人就有1人的腎功能是受損的，腎指數下降（這我指的是eGFR，估量值腎絲球過濾率）幾乎是不可逆，能做的就是不再讓腎指數往下掉。但你知道嗎？對慢性腎友來說，一樣是主食，「吃麵比吃飯更容易傷腎」……幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」
銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 15 小時前 ・ 2
煮飯加醋降血糖？加燕麥瘦肚子？白飯這樣吃穩血糖
網傳一段影片，聲稱「煮飯加1匙醋、薑黃粉能降血糖」、「煮飯加1匙燕麥能瘦肚子」。真的如此嗎？ 煮飯加醋能降血糖？ 台北醫學大學保健營養學系副教授李信昌指出，醋可抑制澱粉酶，降低澱粉分解速度，使健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
他們只是想活命「卻被輸進愛滋病毒」！10童確診HIV僅補助8萬元 家屬怒轟政府失職
根據NDTV與BBC報導，中央邦薩特納（Satna）地區日前被揭發5名年齡介於3至15歲的地中海貧血症兒童，在政府及私人醫療機構接受輸血治療後感染HIV。地方政府調查顯示，這些兒童曾接受來自多名捐血者的血液輸注，血液來源遍及不同血庫與醫療單位，總計涉及超過150筆輸血紀錄。事...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 4
老花眼何時報到？預防與矯正3大方法，延緩視力退化
老花眼，正式名稱為「老視」，是人體自然老化的一部分，通常在40歲左右開始出現。不過也有少數人眼睛調節能力較好，60、70歲仍不需配戴老花眼鏡。研究顯示，老花眼出現的年齡與緯度相關：熱帶地區民眾通常在35歲就可能出現老花現象，而寒帶地區則可能要到50歲才會出現，這與日照量和陽光中的紅外線暴露量有關；相同緯度下，海邊居民比山區居民更早出現老花症狀。 適時讓眼睛休息，維持視力健康許多人好奇：「能否預防老花眼？」醫師指出，老花眼屬於生理老化現象，無法完全預防，只能延緩發生時間。日常可透過以下方式保養眼睛： *定時轉動眼球，避免長時間盯著螢幕或書本。 *工作一段時間就抬頭看遠方，讓睫狀肌放鬆。 *避免熬夜，保持規律作息。 這些方法雖無法阻止老花，但有助於維持眼睛健康，減少不適。 心理面影響與正確認識調查顯示，民眾對老化症狀最難接受的前三名依序為老花眼、皺紋、老人斑，其中「老花眼」高居榜首。與皺紋或斑點不同，眼睛退化會直接影響日常生活。 然而隨著醫學和光學技術進步，老花眼有多種矯正方式可選。醫師建議，一旦出現輕微老花症狀，應正確認識這是正常老化，及早尋求合適矯正方式，避免生活受影響。 老花眼早期矯常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
腸道修復就靠「它」！穩血糖又有飽足感
生活中心／翁莉婷報導現代人經常工作忙碌，一不小心就忽略身體釋出的警訊，隔段時間到醫院做檢查時才發現健康出現問題，因此越來越多民眾開始注重「健康飲食」，為了遵守均衡營養會攝取營養豐富的六大類食物，同時減少油炸、多喝白開水，並搭配適量運動維持身體健康。醫師張家銘在臉書分享「1種類食物」可調節食慾、血糖，減少脂肪肝、腸躁症、大腸癌發生機率。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃完油膩就悶絞痛？ 「膽結石」、「膽管結石」別傻傻分不清
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 醫師，我的膽結石可不可以用內視鏡拿出來，聽說不用開刀？醫師，我都要動手術切掉膽囊了，為什麼不能順便把膽管的結石一起清一清？台北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰臨床上經常遇到民眾將「膽結石」與「膽管結石」混為一談，其實結石長的位置不同，引發的症狀、治療方式與急迫性就截然不同。 人體的膽道系統，是肝臟製造膽...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
保健》天天運動仍有高血脂 暗藏心血管疾病
許多民眾身材不胖、平時也有運動，健檢仍膽固醇超標。醫師指出，台灣20歲以上民眾有3成正面臨高血脂健康威脅，卻往往不自知。俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白，正是心血管疾病的隱形殺手。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
看綠色真的能放鬆眼睛？眼科醫解答 大推「2種綠植」護眼又淨化空氣
綠色是最能讓眼睛放鬆的顏色，波長適中、刺激性低，能有效舒緩眼部肌肉緊繃！眼科粘靖旻院長強調，不管是真實的植物，還是綠色裝飾，都能為你的眼睛帶來舒適的視覺休息。 5種居家綠色擺設 讓你護眼又養心 1、黃金葛：超好養的「空氣清淨機」黃金葛生命力旺盛、葉片翠綠油亮，擺在書桌或電腦旁，工作疲累時抬頭看看那片片綠葉，就像給眼睛做SPA一樣舒服。而且它能增加空氣濕度，改善冷氣房裡眼睛乾澀的問題！記得，黃金葛喜歡半陰環境，不需要強光，正好適合室內擺放。 2、虎尾蘭：夜間也能釋放氧氣的「臥室守護者」虎尾蘭葉片挺拔、線條優美，擺在臥室能持續製造新鮮空氣，讓你一夜好眠、眼睛充分休息！它耐旱又好照顧，就算忙到忘記澆水也不會掛掉。深綠與淡黃相間的葉紋，能提供視覺上的豐富層次，讓眼睛在不同深淺的綠色中自然調節焦距、放鬆睫狀肌！ 3、森林系綠色掛畫：把大自然搬進家裡的「視覺療癒神器」選擇描繪森林、草原、湖畔等自然景觀的綠色掛畫，掛在客廳或臥室牆面，當你疲累時，凝視畫中層層疊疊的綠意，眼睛會自然在不同深淺的綠色間游移，這個過程能有效放鬆睫狀肌、減輕眼壓。建議選擇色調柔和、筆觸細膩的作品，避免過於鮮豔刺激的螢光綠！常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北車隨機殺人案1傷者染愛滋 羅一鈞：19年前柏林也發生過 當時結局曝
27歲張姓嫌犯昨晚於捷運台北車站、中山站隨機砍人，不過衛福部長石崇良今臨時召開記者會說明，今上午經台北市衛生局確認有名傷...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
陸醫院把鑽頭留病患體內！2患者同天手術都中鏢 院方辯：影響不大
《南國今報》報導，其中一名患者周外平表示，他於今年3月11日因意外跌傷，在祁陽市中醫醫院接受骨科手術，術後右腿持續疼痛，五個月內多次向主治醫師反映並反覆檢查，卻始終被告知是體質或恢復期問題。直到9月轉院檢查，才被發現手術部位竟嵌有一枚斷裂鑽頭。更令人震驚的是...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 1