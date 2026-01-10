每天空腹來一杯「這類飲料」 醫警告：慢慢腐蝕大腸

生活中心／杜子心報導

不少上班族早上趕時間，乾脆不吃早餐，餓了就只喝一杯能量果昔、含糖咖啡或有加料的手搖飲墊胃，以為方便又有飽足感。但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，這樣的習慣其實正在「默默腐蝕」你的大腸。他指出，大腸癌從來不是突然發生，而是長期生活選擇一點一滴累積的結果，其中「空腹喝高糖飲品」正是許多人忽略的高風險行為，長期下來，可能讓罹患大腸癌的機率大幅上升。









黃軒指出長期空腹喝一杯超甜能量果昔或星冰樂會讓罹癌風險增加。（圖／翻攝自黃軒臉書）

黃軒在臉書粉專說明，超甜能量果昔或星冰樂等高糖飲品，往往同時含有精製糖或高果糖糖漿、人工甜味劑，還搭配乳製品與脂肪，這樣的組合在空腹狀態下，因為沒有其他食物緩衝，會直接刺激腸道黏膜，讓血糖快速上升、胰島素劇烈波動，也會改變腸道菌相，延長腸道處於發炎狀態的時間。久而久之，可能出現慢性低度發炎、腸黏膜修復能力下降，甚至增加細胞突變的機率。黃軒形容，這種狀況就像每天往組織上倒一點點酸，當下沒有感覺，但腐蝕一直在進行。

只要連續30天把早上第一杯換成白開水、無糖茶或不加糖不加奶的黑咖啡，就有助於降低發炎指標。（圖／翻攝自黃軒臉書）





多篇大型流行病學研究也發現，長期大量攝取含糖飲料，與大腸癌風險上升有明顯關聯，尤其是男性，以及年輕時就養成習慣的人風險更高。研究指出，若每天喝含糖飲品超過10年，相較於黑咖啡或無糖茶，大腸癌發生率可能接近一倍。更棘手的是，這類癌化過程往往沒有明顯警訊，等到出現糞便帶血、體重不明原因下降、長期腹脹或排便習慣改變時，臨床上不少人已是第三或第四期。黃軒強調，預防其實不複雜，只要連續30天把早上第一杯換成白開水、無糖茶或不加糖不加奶的黑咖啡，就有助於降低發炎指標、改善胰島素阻抗，讓腸道狀態慢慢回穩。





原文出處：每天空腹「喝甜飲」當早餐罹癌風險翻倍！醫警告：正在慢慢腐蝕大腸

