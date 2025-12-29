每天穿羽絨衣12小時！男慘「呼吸衰竭」急性肺炎 醫揭恐怖原因

中國一名男子連續4週每天都穿著羽絨服超過12小時，出現呼吸衰竭的症狀。示意圖／翻攝自Pixabay

每天穿羽絨衣可能會有健康危險！中國福建一名男子因為呼吸困難就醫檢查，發現血氧飽和度已經降至85%，並且出現呼吸衰竭的症狀，最終被診斷為急性過敏性肺炎。原因正是男子連續4週，每天都穿著羽絨服超過12小時。

每天穿羽絨衣12小時 男急性過敏性肺炎

根據《第一幫幫團》報導，中國福建一名男子因為呼吸困難就醫檢查，診斷發現血氧飽和度已經降至85%，並且出現呼吸衰竭的症狀，最終被確診為急性過敏性肺炎。醫師指出，這名男子連續4週，每天都穿著羽絨服超過12小時，並且所穿的羽絨服為網購的低價商品，內部已經有破損，只要活動就會羽絨纖維從縫隙飄出。

廣告 廣告

福建省人民醫院專家受訪時指出，羽絨中的微小蛋白顆粒，被持續吸入肺泡後，就算不是過敏體質的人，也可能會引發免疫反應攻擊肺部組織，這類問題也被稱為「羽絨肺」。專家建議，在購買羽絨外套時，要注意布料是否採用防鑽絨工藝，並定期在通風處晾曬、輕輕拍打，穿著時也要記得保持空氣流通，如果出現進行性加重的乾咳、活動後氣短、胸悶等症狀，並在脫離該環境後有所緩解，即應高度警惕「羽絨肺」的可能。

羽絨衣超過3年就要丟！挑選指南曝光

另外，專家建議可以優先選擇「高清潔度羽絨服」或是「含絨量≥90%」的產品，這種產品絨朵完整不易碎裂，可以減少顆粒脫落。如果穿著時發現布料破損要及時處理，切勿將就穿著；此外，日常也要在通風處拍打晾曬，保持填充物乾燥清潔，避免潮濕環境滋生微生物。

專家指出，羽絨衣的最佳使用期限是3至5年，超過這個時間段，即使表面看起來完好，內部材料也有可能變質，出現結塊、異味或羽絨漏出增加，就應及時更換。



回到原文

更多鏡報報導

不捨9旬嬤「喜喪」走得太孤單！孫女上網求助 40網友冒大雪送最後一程

稱拍A片「片酬85萬」！39歲男假冒男優提槍上陣 女遭白嫖怒求償

41J肉聲／中國版聖誕老人「中西合璧」 網驚：這是鰲拜吧！