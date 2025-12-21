每天練習"8秒跳" 預防老化甩脂肪

資深編譯彭馨儀：「隨時隨地能運動 健康之道持之以恆， "8秒跳"低門檻 循序漸進鍛鍊肌耐力，每天練習"8秒跳" 預防老化消除脂肪， 別再說沒時間運動 累積骨本跳起來。」

午安?你知道跳也是一種動嗎?日本醫生親自實驗，每天八秒跳就能預防老化，降低血壓、減少內臟脂肪堆積。

日本愛媛大學附屬醫院抗老預防醫療中心主任，伊賀瀨道也，他在54歲時體重超重，(CG IN)內臟脂肪多，因為不擅長跳繩，所以他試著自己跳動。他每天在8秒之內不停地跳，後來把這個運動叫做八秒跳。

廣告 廣告

伊賀瀨道也醫生教你，首先，站立，雙腳微微分開，膝蓋微彎，讓腳踝、膝蓋和髖部能像彈簧一樣緩衝。

第一步為起跳準備。(CG IN)吸氣，核心收緊，確保背部挺直。

第二步輕盈起跳。(CG IN)向上進行小幅度的跳躍，高度不需要太高，重點是要製造對地面的衝擊。

第三步是軟著陸。(CG IN)關鍵落地。務必用前腳掌，也就是腳尖部位先著地，接著迅速過渡到整個腳掌，保持膝蓋的彈性。

為了達到最佳的骨密度刺激效果，(CG IN)建議一次跳50下。可以把50下分成5組，每組跳10下，每一組之間休息30秒。醫生說如果每天能跳，就可以有效刺激骨骼生長。而這8秒跳無論是刷牙後、午休時間，甚至廣告時間，隨時都能跳。

平衡感較差或剛開始訓練的長者，(CG IN)建議可以手扶牆壁或穩固的椅背，有額外的支撐，確保跳躍和落地過程的穩定。

日本醫生也提醒，如果有嚴重退化性關節炎、急性疼痛或正在接受治療，請務必諮詢專業醫師或物理治療師，確認是否適合進行衝擊型運動。(CG IN)即使無法跳躍，也可以用「原地踏步，但腳尖著地」的方式，來模擬衝擊感，同樣能給予骨骼溫和的刺激。

八秒跳，也要搭配(CG IN)足夠的鈣質和維生素D攝取。每天只要輕鬆跳躍50下，就能為骨骼發出最強的成長訊號。改變骨質密度，從開始八秒跳開始。用八秒跳喚醒身體的潛能。

剛剛提到的的所有內容，我們都會放在大愛新聞YouTube頻道，歡迎大家掃描QRcode，記得訂閱按讚開啟小鈴鐺。

更多 大愛新聞 報導：

馬太鞍溪堰塞湖溢流5失蹤 家屬不放棄搜救

年末人潮多 公共場域強化維安

