每天聽音樂能讓大腦更年輕，研究揭：失智風險大降近4成

本文摘自<常春月刊> 513期

文 丁馬

你以為聽音樂只是放鬆心情、打發時間？最新研究顛覆大家的想像：音樂不只是娛樂，它可能是守護大腦健康的關鍵之鑰。澳洲一項大型研究指出，養成固定聽音樂的習慣，有助讓失智症風險大幅下降，高達39％之多。

這項研究由澳洲蒙納許大學（Monash University）完成，並刊登於《國際老年精神病學期刊》。研究團隊追蹤了超過1萬名、年齡至少70歲且沒有失智症診斷的長者，希望了解「音樂參與程度」是否會影響大腦老化速度。

為了讓分析更精準，研究者使用 Cox 危險回歸模型，分別評估受試者的「聽音樂」、「彈奏樂器」，或兩者皆有的情況，並從研究的第 3 年開始觀察其思考能力與失智風險是否出現差異。此外，研究也採用線性混合模型，評估音樂習慣與認知表現之間的細緻關聯。

分析顯示，習慣聆聽音樂的人的失智症機率，比平常不聽的人降低了39％；如果不聽音樂，而是「自己彈樂器」，風險也能下降約35％。研究人員還發現，經常接觸音樂的長者，在「情景記憶」及整體認知表現上明顯更好，連輕度認知障礙的發生率也少了17%。

研究人員表示，研究顯示，聽音樂不只是娛樂，也是大腦的「日常訓練」，即使年紀大了，也能靠音樂延緩思緒退化。

研究主導人認為，音樂活動很可能是高齡族群維持腦部健康的一項有效策略，雖然音樂是否直接造成風險下降仍需更多證據，但目前的數據已相當具有說服力。

為什麼音樂能保護大腦？研究人員表示，大腦老化並非由年齡決定，生活習慣與環境同樣扮演巨大色。音樂能同時刺激記憶、情緒調節、注意力與聽覺處理，多重啟動神經網絡，像是在替大腦做全方位運動。

因此，研究團隊相信，音樂活動不僅適合高齡族群，對任何年齡層的大腦保護都可能有益。如果你想預防失智、提升認知力，不妨從現在開始，每天固定安排一段「音樂時光」：你的大腦會感謝你。

