每天苦練15小時 漆作國手刷出世界級工藝奪亞洲金牌

「漆作裝潢」國手洪錦瑋榮獲亞洲技能競賽金牌。（雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真）

洪錦瑋（右）在雲嘉南分署職訓師林裕強（左）指導下，一路過關斬將，成為國手，建立深厚師徒情誼。（雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真）

「漆作裝潢」國手洪錦瑋（台上右邊）榮獲2025亞洲技能競賽金牌。（雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真）

千錘百鍊下足苦工，19歲洪錦瑋每天花14、15小時面對牆壁苦練，上月底參加亞洲技能競賽「漆作裝潢」職類脫穎而出，奪下金牌；背後是勞動部勞動力發展署雲嘉南分署成功將一塊璞玉，打磨成閃耀國際的金牌國手的歷程，也再度凸顯台灣在漆作領域的競爭力！

亞洲技能競賽上月底在台北南港展覽館落幕，洪錦瑋不負眾望奪金。不過，洪錦瑋奪金之路並非一帆風順，他坦言剛開始訓練時，工作習慣不好，工具散落、常找不到物品，時間也在混亂中白白流逝，國中雖曾拿下全國分區賽青少年組銀牌，但自以為掌握節奏，高一在青年組分區賽遭遇慘遭滑鐵盧，親眼看著他人站上頒獎台，那份不甘成為他蛻變的起點。

南分署職訓師、同樣國手出身的林裕強指出，漆作裝潢是一門極度講究細節的技術，從板材處理、漆面平整度，到色澤控制與施工時間安排，都需要精準掌握。初次看見洪錦瑋工作台時，覺得這樣髒亂的習慣「不可能拿金牌」，決定從最基礎紀律訓練起步，要求他把自律內化，經過多年鍛鍊，洪錦瑋如今在賽場上操作流暢，對細節極度嚴謹，從線條銳利度、角度一致性到漆面平整度，都經過千錘百鍊。

此次奪金，洪錦瑋並未停下腳步，下一階段將把技術精煉至「本能反應」，全面提升細膩度、節奏穩定性、心理調整與耐力。林裕強提醒，明年國際技能競賽挑戰更大，對手更具經驗，選手更須保持穩定心態、扎實基礎與良好體能。

為了讓選手無後顧之憂，南分署打造超越業界標準的訓練場域，引進價值數萬元的「孟賽爾色棋」、高科技「測色儀」以及能模擬自然光的專用太陽燈，協助選手在極限狀態下精準判斷微小色差，將主觀視覺轉換為可驗證的客觀數據。

備戰國際賽耗時數年，是一場每天面對牆壁十幾個小時的孤獨戰爭，為了將選手推向顛峰，訓練標準也拉高至「國際金牌」等級，巨大壓力曾讓洪錦瑋陷入自我懷疑，南分署為此導入專業心理諮商資源，林裕強除了是嚴師，也給予洪錦瑋如家人般的照顧，當訓練卡關、情緒緊繃，就會親自煮火鍋陪吃飯聊天，「那當下覺得老師好有爸爸的感覺。」

南分署漆作裝潢職類擁有獨特傳承文化，備賽期間，歷屆國手雖早已在業界站穩一席之地，仍會義務回娘家擔任陪練與指導，緊密「同溫層」成為洪錦瑋孤單訓練路上溫暖後盾。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，看著洪錦瑋從地方賽一路到奪下亞洲金牌，既感動也驕傲，分署不僅提供場地與經費，更是選手最強大的心靈避風港，透過專業技術的精雕細琢與全人關懷的陪伴，南分署將持續做青年國手的後盾，讓台灣技職實力在世界舞台發光發熱。

