每天被偷2小！何志偉喊：要和台積電跪一下

▲何志偉笑稱，要跟台積電「跪」一下，「看可不可以回到我們的桃園！」（圖／今日新聞攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 「五月花開在太陽下，不怕那風吹和雨打，什麼都不怕就怕不知道，花兒落在誰家！」熟悉的旋律在「鳳飛飛故事館」前迴盪，一旁穿著西裝的男子，如同被按下開關，沒有端著總統府副秘書長的架子，反而隨著志工姊姊們所演奏的金曲中，率性地擺動肢體、跳起舞來。他是何志偉，在這一刻，他不像在權力中心運籌帷幄的總統幕僚，更像是一名回到老家、在大街上橫衝直撞的大男孩。

平日的大溪，褪去觀光客的喧騰，多了一份屬於生活的厚度。走過一棟棟日式木造宿舍群及百年紅磚商街，何志偉在大溪文化觀光產業發展協會理事長黃淑君、地方議員陳治文帶領下，穿梭在歷史的巷弄間；有趣的是，原本是被導覽者，走到一半，何突然充當起記者的導覽，細數著大溪的特色工藝與美食，走到擁有百年歷史的「大溪國小」時，他停下腳步，指著那面紅磚牆，語氣裡帶著一種老派的自豪，「當年當民代時，為了爭取學校耐震補牆預算而奔走，今天看起來不只變漂亮，骨質疏鬆全部都好了，我看了很感動」。

走在大溪老街短短路程中，不少眼尖的民眾認出他，一聲聲「何志偉」此起彼落，面對熱情的鄉親，他隨即報以燦爛的笑容，主動與民眾握手、話家常，甚至送上熱騰騰、親手製作的「花生糖」回敬，讓民眾又驚又喜。

▲何志偉巧遇熱情民眾，便把剛做好的麥芽糖送出。（圖／今日新聞攝影中心）

讚「大老闆」外表沉穩 內心比誰都柔軟

談起現在的工作，焦點難免轉向他朝夕相處的「大老闆」賴清德，當被問到近距離觀察其領導風格時，何志偉的神情瞬間變得沉穩，「他是外表沉穩，但心比誰都柔軟、溫暖的人」。

他憶起一場在總統府召開的陳情會議，賴清德突然放慢語速說，「如果民眾已經走到總統府，那代表他真的走投無路」，這句話讓他極度震撼。他形容，賴清德優點是溫柔但有決斷、謹慎但不拖延，更重要的事情是，他下達的指令都很清楚，而在權力中心裡，還願意記得最痛的那一群人，就是賴最珍貴的地方。

對於賴政府逾一年多的執政成績單，何志偉謙卑地說，他不敢自己打分，若要形容，那是一份「努力型的成績單」，「不是滿分，但每一分都是用工夫換來的」，而加分的地方，是政府一步步將穩健帶回政策，包含能源、國防、青年、長照，這些都是邊走邊改善的領域。

選桃園？何志偉：尊重所有點名

隨著行程推移，話題終究落到外界最關注的焦點，「是否會代表民進黨參選桃園市長？」面對這項直球，何志偉笑了笑，停頓了幾秒才說，「尊重所有的點名，也尊重所有的期待，但我現在的位置，是副祕書長，對我來說，最重要的事情，是把現在的任務做好」。

「桃園很重要！」他連說了三次，語氣一次比一次堅定，並強調對人民最重要的是，「你有沒有踏實在做事」，而非口號，「如果有一天我真的要扛起一座城市，那一定是在『準備好』而不是『想要』」。

「桃園需要的是—看得到桃園潛力的人！」何志偉語氣變得犀利，「桃園是最國際的城市，你怎麼可以讓台積電差身而過？」他認為，所有國際大城市的市場最重要的工作就是招商、創造良好就業環境，而非讓通勤族數量越來越高，每天讓市民忍受因為交通擁擠，被偷走2個小時的人生，「桃園速度快，但人民的心要穩，所以領導人必須同時有速度、也有溫度」。

何志偉對桃園的感情，在不經意間流露，當記者說出「去桃園」時，立刻被糾正：「不是去桃園，我是回桃園」。對他而言，桃園不是陌生的城市，而是一段段青春的記憶，20歲時，他就在這裡的大街小巷、拿著麥克風、舉著旗子，與市民並肩而行，「桃園是我最熟悉、也是我最喜歡的地方」，面對最喜歡的桃園，卻也坦言「桃園這3年，有點可惜」，明明是可以前進的城市，卻陷入「市政塞車」狀況。

「市政塞、馬路塞、心也塞！」他認為桃園身為國際之窗，卻讓台積電擦身而過，這是領導力的失職，「既然它那麼堵塞，就由我來把它打通吧！由我來擦亮，讓它更漂亮、更美、更國際化、賺更多錢」，說到這裡，他突然發下豪語，語氣中帶著一絲俏皮，眼神卻無比認真，「我第一件事就是要跟台積電『跪』它一下，看可不可以回到我們的桃園啊！」

在這趟大溪巡禮中，不難看出何志偉的企圖心，他眼底閃爍著如「大男孩」般的熱血與衝勁，一心想去擦亮這座已經蒙塵3年的國際城市，也如同鳳飛飛歌唱的「五月的花」，帶著不怕風雨的傻勁，要在這座城市裡，種下希望的種子。

▲何志偉親手做花生糖。（圖／今日新聞攝影中心）

