每天走路，腿還是沒力？40歲後女性該懂有氧與肌力差異

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很多女性其實不是沒有運動。每天買菜會走路，飯後會散步，週末也可能去公園健走。手機步數看起來很漂亮，自己也覺得「我每天都有動」。可是奇怪的是，上樓梯還是覺得腿沉，從椅子起身還是想扶一下，旅行走半天還是比以前更快累。

這時候問題可能不是妳走得不夠，而是身體需要的運動不只一種。走路很好，但走路不等於完整的肌力訓練。走路主要幫助活動量與心肺耐力，肌力訓練則透過阻力讓肌肉維持支撐能力。對40歲後女性來說，走得多和有力氣，是兩件相關但不完全相同的事。

每天都有走路，為什麼還會覺得腿沒力？

走路能增加活動量，但不一定提供足夠的肌力刺激。

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走路、散步、健走都值得保留，因為它們門檻低、容易持續，也能讓身體不要長時間久坐。但走路主要是持續性的活動，訓練重點偏向心肺耐力和日常活動量。除非妳走的是上坡、階梯，或有特別設計的阻力，否則對肌肉的刺激通常有限。

所以有些人每天走很多路，卻仍然覺得大腿沒力、屁股使不上力、膝蓋附近不穩。不是走路沒有用，而是它沒有完整訓練到身體需要的力量。

具 AFAA-PFT 國際證照、樂齡體適能證照，並有 Curves 14 年現場教學與督導經驗的 Fanny 教練在現場常遇到一種狀況：很多熟齡女性其實不是完全沒動，她們每天走路、買菜、做家事，也可能固定去公園健走。

但當她們要從椅子站起來、蹲下拿東西、爬樓梯或提重物時，才發現身體需要的不是更多步數，而是更明確的出力能力。

她會這樣區分，「走路主要是在使用肌肉，肌力訓練則是讓肌肉在阻力下重新學會出力。前者是活動量，後者是支撐力。兩者都重要，但不能完全互相取代。」

所以 Fanny 不會叫會員不要走路，而是提醒她們：「妳已經願意動了，這很重要。」下一步不是否定走路，而是把阻力訓練補進來，讓身體該出力的地方重新回來工作。

圖片來源：Curves

走路、有氧和肌力訓練差在哪？

有氧訓練身體持續活動，肌力訓練則讓肌肉學會出力支撐。

有氧運動像走路、慢跑、游泳、騎腳踏車，重點是讓身體在一段時間內持續活動，訓練心肺耐力和活動量。肌力訓練則是透過阻力讓肌肉工作，例如推、拉、蹲、站、抬、抗阻，重點是維持力量和支撐能力。

運動方式

主要功能

不能取代的部分

走路

增加活動量、維持習慣

阻力刺激較少

有氧

心肺耐力、流汗活動

不一定練到肌力

肌力訓練

肌肉出力與支撐

仍需搭配日常活動

這兩種運動不是競爭關係，而是互補。妳可以用走路維持活動習慣，也可以用肌力訓練讓下肢、核心和上半身更有支撐。對熟齡女性來說，真正理想的運動安排，不是只有流汗，而是讓心肺、肌力、平衡和柔軟度都被照顧。

為什麼步數漂亮，不代表肌力足夠？

步數代表妳有活動，但不代表肌力一定足夠。

很多人很在意每天有沒有走到八千步、一萬步，但步數只能反映移動量，不能直接告訴妳肌肉夠不夠有力。妳可能每天走很多，卻仍然不擅長從低椅子站起來；也可能散步很勤，卻在提重物或爬樓梯時覺得明顯吃力。

肌力比較像身體的支撐底盤。它不一定在步數裡被看見，卻會在生活裡被感覺到。比如下樓梯時能不能穩，蹲下去能不能順利站起來，搬東西時腰會不會很快痠，這些都比步數更能反映身體是否好用。

40歲後女性該先練哪些肌力？

熟齡女性最該優先照顧的是下肢、臀部、核心和上肢推拉能力。

下肢肌力和起身、爬樓梯、走坡道有關；臀部肌力會影響走路穩定和骨盆控制；核心不是只有腹肌線條，而是讓身體在提物、轉身、久站時更穩；上肢推拉能力則和開門、提菜、抱物、整理家務有關。

這些能力不一定能靠走路完整訓練。妳可以把肌力訓練想成日常動作的整理：

練蹲，是為了起身和上下樓

練推，是為了撐起身體和推開重物

練拉，是為了提拿和穩定背部；練核心，是為了讓身體不要一累就用腰代償

走路和肌力訓練怎麼搭配才實際？

保留走路習慣，再加入固定肌力訓練，比二選一更實際。

如果妳已經有走路習慣，這是一個很好的開始，不需要放棄。可以先把走路當成日常活動，再每週安排幾次簡單的阻力訓練。訓練可以從坐姿起立、扶椅蹲、彈力帶拉背、靠牆推、臀橋開始，讓身體逐漸重新習慣用力。

不要一開始就把目標設成很高。真正會留下來的習慣，通常都不是最激烈的，而是最容易回來做的。走路讓妳維持活動，肌力訓練讓妳保有力量，兩者放在一起，才比較接近40歲後女性需要的完整運動。

怕重訓、怕健身房，可以怎麼開始肌力訓練？

怕健身房不代表不能練肌力，而是需要更低壓力的開始方式。

很多女性聽到肌力訓練，會直覺想到大重量、鏡子、很多人在看的健身房。這種想像會讓人還沒開始就退縮。但肌力訓練不一定只有一種樣子，也不一定要從大型健身房開始。

妳可以先從居家簡單動作開始，也可以選擇有教練引導、器材操作較容易、強度能調整的女性友善空間。像 Curves 這類女性專屬、30分鐘循環式肌力訓練，可作為「從走路習慣進階到阻力訓練」的入門參考案例之一。重點仍是找到妳能安全、穩定、願意持續的方式。

每天走路的人，下一步可以怎麼補肌力？

每天走路的人，不需要否定原本的好習慣，而是把肌力訓練補進來。

走路是每天都值得保留的基本活動，肌力訓練則是讓這些活動更穩、更有餘裕的底層能力。妳可以先從一週幾次、每次時間不長的簡單訓練開始，不必追求很累，也不必立刻挑戰高強度。

當妳開始把肌力訓練放進生活，妳追求的不是變成運動員，而是讓自己站起來更穩、上樓更有力、旅行走得更自在。步數可以提醒妳今天有沒有動，肌力則會在生活裡告訴妳：身體還願意陪妳走更遠。

常見問題

1.每天走一萬步，還需要肌力訓練嗎？

建議搭配。走路能維持活動量，但肌力訓練能補上阻力刺激，兩者功能不同。

2.走路可以增加腿部肌肉嗎？

對原本活動量很低的人可能有幫助，但若想更明確維持肌力，仍需要阻力型訓練。

3.先走路還是先練肌力比較好？

如果很久沒運動，可以先用走路建立習慣，再加入低衝擊肌力訓練；若已經常走路，就可以直接補肌力。

4.走路和肌力訓練可以同一天做嗎？

可以，視體力與時間安排。若是新手，可以先把肌力訓練安排在較有精神的時段，走路則作為日常活動或輕度有氧，避免一次安排過多導致疲勞。

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