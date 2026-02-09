每天走 1 萬步還是沒瘦？專家打臉：走路減肥關鍵「不是步數」！ | Women's Health
「正姿健走」（Posture walking）最近成為社群媒體最新的熱門走路方式。近幾週搜尋量急遽增加，健身專家也預測，隨著秋冬到來，正姿健走將成為一股重要的健走潮流。
走路已經（理所當然地）被認可為一種獨立的運動形式，因為它具備可調整性、可親近性，甚至在某些情況下也相當具有挑戰性。近年來像是「負重健走」（rucking）以及「日式間歇走」等新興趨勢，都突顯了走路在心肺健康與身體組成上的益處。
然而，正姿健走聚焦在更根本的一點：你在移動時如何保持身體姿勢。
什麼是「正姿健走」？
「簡單來說，正姿健走就是以刻意且正直的姿勢行走：肩膀放鬆卻保持打開，頭部直接堆疊在脊椎上——不要前傾——核心輕微收緊，步伐平穩而均衡。」Protein Works 的運動與體能專家 Fraser Richardson 解釋：「正姿健走關注的是你『如何』移動，而不是走多快、多遠，或是用了什麼裝備。」
我們大多能察覺自己坐在桌前時的壞姿勢，但很少在走路時留意，Richardson 補充道：「事實上，走路時的姿勢同樣重要，甚至更重要，因為它影響的不僅是肌肉與關節，還包括消化、呼吸與能量指數。」
想想你每天通勤或中午散步時，多少人眼睛仍盯著手機螢幕？或許你也是其中之一。走路時，身體在運動，重力會放大不良對齊的影響。這意味著頭部前傾或脊椎彎曲不僅拉扯關節，還會在每一步都壓迫內臟，而這是坐著時較不會加劇的問題。
換句話說，正姿健走不只是「站得更直」。就像練過皮拉提斯的人都知道，良好姿勢往往不是天生的，它包含許多細節與小動作，需要專注與刻意練習，尤其在一開始更是如此。
正姿健走的五大好處
倫敦物理治療師 Millie Lindsey 表示：「大家都知道走路的好處——它是一種低衝擊的心肺運動，能幫助減少關節僵硬。然而透過正姿健走，不僅能累積步數，還能強化並啟動核心、中背部肌群（下斜方肌）、以及臀肌。」
Lindsey 補充，長期進行正姿健走還能改善整體姿勢並預防受傷。「我常看到人們走路時低頭滑手機，加上長時間坐辦公室的壞坐姿，這些都會給頸椎帶來壓力，導致肩膀向前圓肩。我也越來越常在診間遇到與姿勢相關的傷害，例如『烏龜頸』。」
以下是 Richardson 所整理的「正姿健走如何連帶改善健康」的正向連鎖效應：
1. 改善消化
駝背走路會壓迫胃與腸道，減緩腸胃蠕動，惡化脹氣、胃食道逆流與便秘等問題。保持脊椎挺直、頭部與身體對齊，能讓腸胃有更多空間運作，使食物順暢通過消化道，支持整體腸胃健康。
2. 提升呼吸效率
Richardson也提到：良好姿勢能讓橫膈膜與肺部完全擴張，增加氧氣攝取。避免「斜頸」或「低頭滑手機」姿勢能打開呼吸道，提升耐力、減少疲勞。
3. 減輕背部及肩頸疼痛
就像前面Lindsey說的，低頭看手機會給脊椎額外壓力。抬頭挺胸、頭與肩膀對齊能促進脊椎排列，降低痠痛與慢性疼痛風險。
4. 提升能量、讓心情更好
研究顯示，姿勢會影響荷爾蒙與情緒。挺胸走路能提升自信、降低壓力並改善整體心理健康。這就像國外超紅的「Hot girl walk」的升級版，更具功能性。
5. 提升動作效率
雖然姿勢健走的重點在於刻意的動作，但正確執行也能幫助消耗更多熱量。Richardson 提醒：「對齊的身體移動更流暢，能量不會被浪費。正確的姿勢能同時啟動核心與臀肌群，讓你更有效燃燒熱量，同時降低受傷風險。」
正姿健走小撇步
正姿健走聽起來好像很簡單，但其實有很多小「眉角」要注意。
以下，Lindsey 將提供正姿健走的三個小撇步，讓你的第一次更順利！
眼睛看前方：想像下巴底下有一顆蘋果。頭很重，低頭會刺激脊椎與頸部肌肉
肩膀向後向下：這能啟動中背部肌肉，避免因為滑手機或用電腦而駝背。肩膀應與耳垂在同一條直線
核心收緊：想像把肚臍往脊椎方向收，這能避免下背痛，並讓腰椎保持中立位置。
