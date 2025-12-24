每天跑廁所20次！ 35歲科技男頻尿 肉毒桿菌注射改善

膀胱過動症並非年長者專利，顧家醫療總院長顧芳瑜醫師表示，隨著職場節奏加快與壓力升高，他觀察到三、四十歲青壯年族群的患病比例也有逐漸上升的趨勢。他分享，一名35歲科技業小主管因每天平均跑20次廁所，嚴重影響工作和生活，最後藉著膀胱鏡肉毒桿菌注射，才終於改善長期困擾的頻尿問題。

患者每天平均排尿次數高達20次，幾乎每小時就得去一次廁所，讓本就工作忙碌的他壓力倍增。 （示意圖／Pixabay）

他提到，該名患者每天平均排尿次數高達20次，幾乎每小時就得去一次廁所，讓本就工作忙碌的他壓力倍增。尤其遇到開會時，為能順利參與會議，甚至養成「先研究上廁所動線」的習慣；一旦遇到長時間移動或出差，更讓他感到焦慮。早期曾嘗試服用抗膽鹼類藥物，雖能稍微延長排尿間隔，但口乾、便秘等副作用明顯，長期下來對用藥產生抗拒。

廣告 廣告

患者原本考慮接受「經皮脛骨神經電刺激術」（PTNS），透過腳踝針電極刺激脛骨神經以調節膀胱收縮，概念上類似西醫版的針灸。不過，由於療程需每週回診，患者因經常出差難以配合。在綜合評估生活型態與病情後，顧芳瑜建議他接受膀胱鏡肉毒桿菌注射，將藥物注射至膀胱逼尿肌，以抑制過度收縮、穩定排尿頻率。

膀胱鏡肉毒桿菌注射可將藥物注射至膀胱逼尿肌，以抑制過度收縮、穩定排尿頻率。 （示意圖／Pixabay）

顧芳瑜表示，這項療法屬於較後線選擇，主要針對其他治療方式效果不佳的中重度患者。不過，肉毒桿菌素雖可有效放鬆逼尿肌，但也可能導致膀胱收縮不足、出現排尿困難，因此通常會視嚴重程度，從保守劑量開始施打，療效平均可維持半年至九個月。該名患者治療後兩週回診時表示，急尿與頻尿情況已有顯著改善，排尿間隔延長，整體生活與工作壓力也明顯減輕。

醫師進一步說明，膀胱過動症屬於慢性泌尿功能失調，大多無單一明確病因，常見與自律神經調節異常、泌尿道感染後敏感化、反覆憋尿習慣，或男性攝護腺肥大等因素有關。高風險族群包括年齡增長、糖尿病、肥胖、長期壓力、神經退化性疾病、部分藥物使用，以及攝取過多咖啡因或酒精等。

治療上會依照症狀嚴重程度逐步調整，輕症患者可透過生活型態改善與藥物控制穩定病情，較嚴重者則可考慮進一步採用神經刺激或膀胱鏡注射等方式。若頻尿問題已影響日常作息，及早就醫不僅可爭取更多治療選項，也有助於避免因拖延而加重膀胱敏感程度。

延伸閱讀

確定了！鍾東錦邀請賴香伶出任苗栗縣第二位副縣長

又是印度！女護理師飯店找人敲錯門 竟遭3男拖入性侵

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手