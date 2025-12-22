每天跑11個點連喝水都沒時間 林月琴曝居服員困境：給付標準應再檢視

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林月琴等人今(12/22)指出，政府即將推動長照3.0，但卻未正視從長照1.0至今，服務量能增加近20倍，但人力成長停滯等問題，此外，給付標準已達8年未調整，供需結構已明顯失衡，不少居服員一天要跑11個服務，忙到連水都沒時間喝，這樣的長照不可能永續，衛福部應立即檢討長照給付標準，並提出人力補充等措施。

民進黨立委林月琴，林月琴辦公室提供

林月琴上午召開「長照3.0倒數計時，照顧人力被迫退出！」記者會，包括台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧、永信社會福利基金會、宜蘭縣社區照顧促進會、北醫大管理顧問股份有限公司、瑞泰社會福利基金會、愚人之友社會福利慈善事業基金會、花蓮縣老人暨家庭關懷協會等代表出席。

林月琴指出，長照從1.0走到現在，不管是服務量能、預算、據點都增加將近20倍，但是照顧人力卻成長停滯、年輕人力不願投入、產生老老照護的問題。

林月琴說，衛福部應立即召開檢討會議，全面檢視長照 3.0 的照顧人力政策，並重新檢討給支付標準，用制度止住人力流沙，才能確保長照改革真正走得長、走得穩。

涂心寧指出，現行長照給支付標準，已長達8年未檢討調整，卻同時面對服務需求快速成長，導致供需結構出現明顯失衡。根據衛生福利部統計，2021至2024年，長照服務人數成長幅度近45%，已遠高於照顧人力的成長速度，使得第一線居服員的人均負擔持續加重，長期處於超載狀態。

涂心寧說，不少居服員在社團反映，因為單位缺人，「一天要跑11個服務使用者，忙到一口水都沒能喝」。而老手因為壓力大、體力透支而離職，新手看到工作量嚇到轉頭就跑，若制度沒有跟上，卻要求人力一直撐，這樣的長照體系本身就是不可永續的。

林月琴及與會團體也提出以下訴求：

1.立即檢討並調整長照給支付標準：使給支付能真實反映人力成本、工作負荷與專業價值，改善居服員待遇，強化留任誘因，避免照顧人力持續流失。

2.提出具體的人力補充與留任配套措施：包含穩定薪資結構、合理工時與勞動保障，補齊居家照顧等關鍵服務的人力斷層，避免長照3.0一上路即面臨「有制度、沒人做」的困境。

