每天跳繩1千下想長高！國小女童罕見「卵巢扭轉」醫：太久可能壞死

小朋友想要長高，很多人都會選擇跳跳繩，給生長板適度壓力。但有兩名女童，每天跳繩一千下，卻因為腹痛就醫，都找不出原因，一直到掛了婦科門診做檢查，才發現兩人都發生「卵巢扭轉」，最後緊急進行「腹腔鏡手術」，把錯位的卵巢、血管移回原位。

過去有研究發現，跳跳繩有助長高，但有國小的女童，每天認真跳跳繩一千下，卻導致腹部劇痛，看了小兒科、腸胃科卻始終找不出原因，直到掛了婦科門診做檢查，才發現是「卵巢扭轉」。

女童一直找不到病因，改掛婦產科後發現是卵巢扭轉。圖／台視新聞

廣告 廣告

主要是因為卵巢是靠著韌帶，牽繫在子宮跟腹壁中間，如果卵巢本身剛好長了「畸胎瘤」，在劇烈晃動之下，一旦韌帶因為腫瘤重量，朝相同方向繞轉幾次，就有可能發生「卵巢扭轉」。

醫生指出卵巢有畸胎瘤等腫瘤的比例，其實不在少數。圖／台視新聞

醫師點出，像卵巢有畸胎瘤等腫瘤的比例，其實不在少數，大概每100人之中，就有3到10人，而且大部分的個案，如果沒有做檢查，通常不會發現。醫師強調，一般民眾還是可以正常運動，但要是運動後，腹部劇痛太久，就得提高警覺，萬一發生錯位，就要緊急手術。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

「這些動作」都會害子宮脫垂！用力排便也中 醫：很多女性根本不知道

卵巢囊腫太惱人 增大恐是癌化警訊

不孕原因找不到？中醫師分享「5大助孕秘訣」 連情緒也要顧