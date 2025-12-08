每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」

記者施春美／台北報導

醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名女童因腹痛就醫，檢查發現，兩人都「卵巢扭轉」，緊急手術。（示意圖／Pexels）

跳繩可訓練心肺功能，也有助孩童長高，婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。

邱筱宸表示，這兩名女童都在同一個月就診，她聽完患者自述都有跳繩習慣，且為了長高，兩人老師指導每天跳繩1000下，導致卵巢周邊血管揪在一起，產生劇烈腹痛。

邱筱宸表示，跳繩有益健康，但這兩名女童恰好都有畸胎瘤。卵巢是靠韌帶牽繫在子宮與腹壁中間，劇烈運動下，韌帶有腫瘤重量而朝同方向繞轉，進而發生卵巢扭轉。

廣告 廣告

台灣婦產科醫學會秘書黃建霈表示，卵巢長畸胎瘤的比例，為約每百人有3~10人，若未經檢查，較難發現；若扭轉後就會卡住，讓患者出現類似心梗的缺氧性疼痛，早點發現，可以救回卵巢。「若太晚發現、處理，卵巢將會死，屆時將需切除卵巢保命。」

黃建霈表示，運動有益健康，但若運動後出現腹部劇痛，必須提高警覺，一旦發生「錯位」，就必須立即手術治療。

更多三立新聞網報導

「睡夢中猝死」佔19%！醫揭「最佳室溫區間」：否則虐暴心臟

憤怒時「發洩or深呼吸」誰有效？研究揭密：它讓人更火大

吃多喝多尿多＝糖尿病？醫急喊：錯了！12年前胰臟就壞了

「睡眠中猝死」前有4大警訊！醫喊：走路變慢、起身吃力都中了

