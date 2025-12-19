每天近 30 名孩童交通傷亡！專家籲：注意 1 關鍵風險、熟記 3 口訣，維護自身安全

交通部公布今（114）年 1 至 7 月交通事故死亡人數，與去（113）年同期比較，包括機車、高齡、酒駕及兒少等重要指標皆呈下降，惟有行人死亡增加 2 人。然而，根據警政署統計，近 4 年台灣每年平均有 10,476 名 12 歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天近 30 名孩子因事故受傷或失去生命。

根據靖娟兒童安全文教基金會分析兒童交通事故資料則發現，兒童身為「行人」與「乘客」時即處於兩大高風險情境。其中，身為行人時，主要死傷肇因前三名為：穿越道路未注意左右來車、未依標誌或標線穿越道路，以及在道路上嬉戲或奔走不定。

為守護弱勢交通族群用路安全，並深化兒童交通安全意識，遠通電收與靖娟兒童安全文教基金會合作推出《校外教學安全 Go》線上闖關遊戲與道安測驗，透過沉浸式互動情境，宣導兒童乘車安全須知，並提醒學童於位處停車場時，應避免在大車周邊逗留與奔跑，以降低事故風險。

靖娟兒童安全文教基金會進一步表示，透過《校外教學安全 Go》線上遊戲，模擬校外教學情境，持續教導兒童乘車、停車場等道安知識，同時分析 5,766 份道安測驗結果發現，仍有近一成學童不清楚「駕駛視野死角」是因車體較高大及進入駕駛眼睛看不到的範圍所造成，顯示視野死角認知有待加強。

但遊戲測驗同時也發現，學童安全意識普遍提升，在乘車與停車場安全觀念普遍是正確，有高達 98% 知道上車第一件事是繫上安全帶；也有高達 91% 的學童明白，下車後應依照指示行走且不在車輛四周逗留，97% 的學童認知停車場並非遊戲場所。

因此，靖娟兒童安全文教基金會提醒，兒童因為身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記防範視野死角「集、探、轉」口訣，以維護自身安全。

「集」中注意力，專心行走、專注行車。

左右「轉」確認，左右查看來車與行人。

「探」頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。

遠通電收表示，自 107 年起即參與靖娟兒童安全文教基金會「小黃帽計畫」，並合力製作三部「兒童道安數位教材」及交通安全繪本提供全台小學免費申請。加總今年推出的線上道安遊戲，累計超過 3,500 所學校申請、觸及超過 35 萬名學童，持續縮短城鄉道安教育落差。

