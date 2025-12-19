「每天送孩子上學」好爸爸竟是中部大毒梟 妻小見警上門才知真相

李男對外營造好父親形象，卻在家經營毒品分裝場，並吸收未成年少年跑腿牟利。（圖／翻攝畫面）

台中市38歲李姓男子在外營造好父親形象，每天會騎車送孩子上學，而他實際上是中部大毒梟，在社區內設立毒咖啡包分裝場，還吸收少年跑腿販毒，其妻兒直到他遭逮捕才知道真相，台中地檢署認定李男製造、分裝並販賣毒品事實明確，近日依毒品罪將他起訴。

檢警調查，李男在大里區承租社區大樓當作住家，平時與家人同住，而他佔據其中一間房當作「工作室」，平時在房間內製毒和分裝毒品咖啡包，房間內則長期開著電風扇和窗戶以驅散異味，並上鎖禁止妻兒進入，家人對其在房間內作為皆不知情。

李男以住宅為掩護分裝並販售毒咖啡包，並吸收2未成年少年跑腿，從中牟取暴利，他對外還營造好爸爸形象，每天清晨都會送就讀國小孩子去上學，而刑事局中部打擊犯罪中心發現李男販毒後循線調查，與台中市警局組成專案小組，6月持搜索票上門查緝。

警方上門時，李男正準備載小孩出門，在樓梯間被攔下逮捕，警方還在其住處查扣馬力歐包裝毒咖啡1448包、半成品咖啡包303包，以及卡西酮原料、封膜機、磅秤、攪拌器等大量製毒與分裝器具，另起出K他命、依托咪酯、K菸等毒品，初估市值逾百萬元，李男妻兒這才知道他平時竟在販售毒品。

警方訊後將他依毒品罪移送法辦，檢方則聲請羈押獲准，而經調查後，檢方認定其犯罪事實明確，近日全案偵結，依毒品罪起訴李男。

