每天運動40分鐘 可預防大腦萎縮

張家銘指出，一項大型研究結果顯示：規律運動的人，大腦萎縮速度明顯較慢，而關鍵時間是每天約 40 分鐘。（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

不少人一到中年開始出現忘東忘西的情況。隨著年齡增加，大腦萎縮原本就是自然過程，影響的不只是記憶力，還包括專注力、思考速度與生活自主能力。研究分析，規律運動的人大腦萎縮速度明顯較慢，關鍵時間是每天約40分鐘。

基因醫師張家銘指出，大腦並非某一天突然退化，而是長期生活方式一點一滴累積的結果。根據2026年發表於《European Review of Aging and Physical Activity》的一項大型研究，分析59項隨機對照試驗、超過5000名受試者。結果發現，運動並不會讓大腦「變大」，但能有效把大腦留住。

廣告 廣告

這項研究關注的是腦容量與整體認知功能等「拉長時間才看得出差異」的指標，而非短暫的精神好壞。研究指出，運動組的腦容量並未明顯增加，但未運動的對照組腦容量卻持續下降。差別就在於規律活動讓大腦老化的速度慢了下來。張家銘形容，這是一種成熟而務實的保護策略，當身體感受到穩定的活動節奏，神經系統會把資源用在維持結構與修復連線，而非持續消耗。

研究發現，每次運動40～60分鐘、強度不必過高，最易讓大腦「聽得懂」。快走、慢跑、騎腳踏車等能持續、規律進行的活動，都能穩定促進腦部血流、神經滋養因子釋放與代謝調整。對大腦而言，穩定遠比短暫刺激重要。

研究也顯示，年紀越大、運動遵從度越高，效果越明顯。許多長輩持續運動後感到心情較穩、生活節奏不再那麼急促，這並非心理作用，而是整個神經系統真的被重新校正。

張家銘提醒，腦容量代表的不是重量，而是「還剩多少可用的神經網絡」。腦被留住帶來的不是單一好處，而是記憶穩定、思考清楚、情緒平衡與生活自主性的整體提升。