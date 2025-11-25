每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的

生活中心／彭淇昀報導

天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。

50歲男子因為每天用火鍋燙青菜，無形中攝取過多湯汁裡的鈉，因此血壓不斷飆高。（示意圖／翻攝自Pixabay）

陳欣湄指出，國內洗腎患者大多源自糖尿病或高血壓，而這2類病人對鹽分都十分敏感。冬天吃火鍋時，大家常覺得味道不鹹，但火鍋湯底的鈉含量往往驚人，她平時衛教時會鼓勵高血壓患者多吃蔬菜，因為鉀能協助穩定血壓，但若蔬菜浸泡在高鈉湯頭裡，效果反而會適得其反。

陳欣湄提到，該名患者多年來按照醫囑服藥、也固定攝取足量蔬菜，血壓長期保持在120毫米汞柱上下，但最近拿回診數據給她時，血壓竟飆高至150毫米汞柱，但男子強調自己沒有偷懶，生活作息也無太大變動，讓醫師一度感到困惑。

2人反覆檢視日常飲食後，才發現天氣轉冷後，男子幾乎每天都吃火鍋，為了「健康吃菜」，還特別多夾蔬菜，只是這些菜都在湯裡泡過，等於無形中喝下大量鹽分，雖然沒有真正把湯舀起來喝，但攝取的鈉依舊超標。

找出問題後，陳欣湄建議男子，若想吃火鍋，最好準備一碗溫水，將蔬菜燙好後先過水再入口，減少湯汁殘留，男子照做幾週後，血壓便重新回到穩定範圍。

對此，陳欣湄也提醒目前正值火鍋旺季，腎臟病與高血壓患者尤其要小心，除了避免喝湯之外，像蔬菜、豆皮、菇類等容易吸湯汁的食材，都應先「過水」再吃，才能降低鹽分攝取，避免讓身體增加負擔。

