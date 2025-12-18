每天都在加班邊緣！菜鳥公務員想離職 一票內行人安慰：是爽缺

許多民眾考上公職後，有時可能會因為和想像中不同而大失所望。一位男子近日順利錄取某地方政府的二級府外機關出納員，不過2個月來工作常常做不完，讓他忍不住擔心是加班地獄，加上老鳥教學的態度常常不耐煩，讓男子忍不住起意想離職，「這種情況等我上手之後會好轉嗎？還是這就是現在公務員的常態呢？」，貼文曝光後引發熱議，許多內行人紛紛指出，男子只是業務還沒上手，只要習慣了就能快速完成工作內容。

原PO在Dcard發文表示，他今年普考順利考上第一志願，分發到某地方二級的府外機關擔任出納，雖然到職2個月而已，但他覺得每天工作都做不太完，甚至常常都在加班邊緣，甚至因為害怕業務做不完而不敢補休，加上教導他的老鳥開始露出不耐煩的神情，讓原PO忍不住擔心未來職涯、想離職，每天上班都有一種心慌慌的感覺，「這種情況等我上手之後會好轉嗎？還是這就是現在公務員的常態呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「正常，你只是還沒上手」、「還在適應期～有時候不要給自己太大壓力，快下班給的東西做不完就明天上班再做」、「出納已經是很爽了」、「加班邊緣而已，痛苦是比較出來的，加班是常態的路過」、「普考做出納已經很好了啦，有些機關出納丟給書記做，還要兼財管或收發」、「能做例行性業務的崗位都是好崗位了，事情多是多，勝在無腦不耗心力，碰到那種整天要創制辦活動、各種民代施壓咆哮的才會發瘋」。

另外也有過來人說明，年底通常都會比較忙，「因為是年底吧？」、「年底會很忙，過了就正常」、「年底出納本來就很忙，我待在鄉下分局這邊也是，這兩周一直看到會計跟出納上上下下要資料」。

