每天都在吃塑膠？這些習慣「讓它悄悄進體內」…醫師教5撇步遠離塑化劑

塑膠微粒危害人體。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

塑膠製品雖然方便實用，但所造成的後果並不只是海洋污染，而是「進入人體」，近年更有全球性的研究發現，人體糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒（microplastics），這些肉眼看不見的微小塑膠顆粒，可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。

塑膠微粒是怎麼進入人體內的？

營養醫學醫師劉博仁今（5）日在粉專上PO文引述今（2025）年發表於《微塑膠與奈米塑膠》（Microplastics and Nanoplastics）的研究指出，受試者的糞便中廣泛檢測到聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等微塑膠，而且罹患腸道疾病，尤其發炎性腸道疾病（inflammatory bowel disease，IBD）患者，體內微塑膠含量更高，相較健康者的糞便中塑膠微粒含量也更高。

研究者推測，這可能是因為微塑膠擾動腸道菌相，進而刺激發炎反應、影響腸道上皮屏障（leaky gut），而這項研究更是目前最早直接探討「腸道疾病與塑膠微粒的關聯」的重要文獻。劉博仁醫師接著引述台大最新研究指出，台灣人每天排出至少8000顆塑膠微粒，台大公衛研究團隊分析50位成年人的糞便樣本後，發現成人每天排出約8000顆25微米的大型微塑膠，換算下來，平均每克糞便就有約7.4顆大型微塑膠。

研究也統計人體內的塑膠來源，可能包括生活中塑膠製品分解後被攝入，或是外送、超商便當、瓶裝飲料等的食物包裝，以及合成纖維衣物釋出的纖維微粒。劉博仁醫師指出，目前已有動物實驗證實微塑膠會干擾代謝，研究發現，暴露在微塑膠環境下3個月的小鼠，會出現腸道菌相改變、肝臟指數升高、脂肪堆積、血糖與膽固醇代謝異常的症狀，而這些都是現代人常見的慢性疾病風險因子。

別將水瓶放在太陽下暴曬。示意圖／取自免費圖庫pixabay

塑化劑有多危險？

不僅如此，劉博仁醫師表示，塑膠微粒只是冰山一角，塑化劑（Phthalates）如DEHP、DBP更可以直接進入人體血液循環。劉博仁醫師說明，塑化劑的健康風險包括：

干擾荷爾蒙、造成性荷爾蒙失衡。 影響胎兒神經及生殖系統發展。 提升肥胖、胰島素阻抗、代謝症候群風險。 可能增加過敏、氣喘、免疫失調的風險。 動物研究顯示與肝毒性、生殖毒性相關。

外帶餐盒大多都是塑膠製品。示意圖／取自免費圖庫pixabay

如何減少塑膠微粒與塑化劑的污染？

避免熱食接觸塑膠

高溫會大幅加速塑化劑釋出，因此民眾可避免用塑膠碗裝熱湯、在塑膠袋裡面裝滾燙豆漿、塑膠餐盒進微波爐、用PET塑膠瓶裝熱水或放車內暴曬等日常習慣。另外也可改用不鏽鋼、玻璃、陶瓷等容器，或是在外帶時提醒店家別將飲食裝進塑膠袋內，盡量帶保溫杯、餐盒出門。

少吃高度加工食品

劉博仁醫師表示，幾乎所有加工食品都有塑膠接觸史，包括香腸、火腿、冷凍食品、充氮包裝零食、飲料瓶等。

多吃蔬果

劉博仁醫師建議，應多吃飽含高膳食纖維的蔬果，如芭樂、花椰菜、柿子等，有助於排毒。研究發現，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，特別是高果膠蔬果如柿子、蘋果，或是高纖維蔬菜如花椰菜、青江菜等。

經常運動

流汗有助排除部分脂溶性毒物，劉博仁醫師表示，已有研究發現，汗液中可檢測到DEHP等塑化劑代謝物，建議民眾經常運動，如步行、快走、跑步、有氧運動、三溫暖、泡腳等，多多排汗。

減少合成纖維衣物、烘衣機使用

衣物會釋出棉絮型微塑膠，經呼吸或食物落塵進入人體。



