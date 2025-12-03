每天都在玩躲貓貓？小貓愛上玩偶「越買越多」主人完全找不著

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

一名飼主近日分享家中愛貓的睡覺日常，引發大量網友關注，這隻貓咪因喜歡抱著玩偶入睡，床上逐漸堆滿各式各樣的布偶，而牠躲在玩偶堆中睡覺的模樣，被形容像「真的在玩躲貓貓」，畫面既溫馨又療癒。

據了解，這名飼主從貓咪還是幼貓時便發現，牠總愛抱著一兩個小玩偶入睡，為了滿足愛貓的習慣，飼主開始添購更多不同造型的布偶，包括熊熊、兔子與各種可愛卡通角色，隨著時間過去，貓咪的床鋪也從原本的一兩個布偶，逐漸演變成一整片由玩偶組成的「柔軟森林」。

在這些玩偶堆裡，貓咪看起來如同「隱身其中」般，像極了真正的躲貓貓

(示意圖/Unsplash)

在這些玩偶堆裡，貓咪看起來如同「隱身其中」般，小小的身軀被軟綿綿的布偶包圍，只露出一點點耳朵或一張萌臉，飼主表示，愛貓彷彿把這些玩偶當成自己的安全堡壘，每晚都會挑選一個最喜歡的抱住，再鑽進布偶堆裡沉沉睡去。

這起溫馨又可愛的故事曝光後，立刻吸引大批網友留言，不少人羨慕表示「可愛到要融化了」、「好想躺進那堆玩偶裡陪牠睡」、「畫面也太療癒」、「麻煩貓咪連同玩偶一起送到我家謝謝」，還有人笑稱「這才是真正的躲貓貓高手」。