每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險

台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。

廖繼鼎強調，預防癌症不是等生病才搶救或一味亂補，而是應從減少危險因子著手，特別是避開癌細胞最喜愛的四種養分。（示意圖／Pexels）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」分享，行醫30年來常被病患詢問：「我不抽菸、不喝酒，也吃得很清淡，為什麼還會得癌症？」他解釋，許多癌細胞實際上是被日常習慣慢慢餵養出來的。

廖醫師提到一位40歲男性工程師案例，該患者習慣外食、喝手搖飲與熬夜加班，健檢時發現罹患早期大腸癌。廖繼鼎強調，預防癌症不是等生病才搶救或一味亂補，而是應從減少危險因子著手，特別是避開癌細胞最喜愛的四種養分。

第一種是「糖毒」，包括手搖飲、白麵條、甜麵包等。廖醫師解釋，癌細胞確實愛吃糖，但其他細胞也需要糖分提供能量，關鍵在於糖的種類與攝取量。高糖高升糖指數的食物會導致血糖上升，促使胰臟分泌過多胰島素，使細胞生長訊號過度活躍，增加癌變風險。

油毒包括炸雞、香腸、甜甜圈等，這類食物會促進身體發炎反應。（示意圖／Pixabay）

第二種是「油毒」，如炸雞、香腸、甜甜圈等，這類食物會促進身體發炎反應。第三種「氧化毒」來自熬夜、壓力、抽菸等習慣，會導致身體「生鏽」。第四種「腸毒」則源於少菜多肉、外食便當等飲食習慣，這些會破壞免疫力。

廖繼鼎表示，從根本避開這四種慢性毒素，就能讓身體回歸自然修復節奏，「10年後，它可能決定你能不能健康老去。」他認為這是最簡單有效的防癌方式。

