每天都想吃 南屯歐風餐盒打造外食族台中外送美食新選擇

健康外食升級！南屯外帶餐盒以歐式蒸烤料理打造精緻用餐時光（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

台中上班族外食新選擇 南屯歐式餐盒外送颳起風潮

對於許多外食上班族來說，一天中的午、晚餐，無非就是在排骨與雞排便當之間抉擇。近年吹起的低脂健康餐盒風潮，雖然帶來不同的風味選項，卻也讓不少人心想：「要是能有更多不一樣的選擇該有多好。」



於2024年創立的台中外帶健康餐盒品牌Chez._.Noël 諾艾榭，以少見的歐式料理定位，在日式、中式便當占主流的市場中脫穎而出。這間南屯精緻便當店的名稱來自法文，意指「到 Noël 家裡吃飯」，象徵創辦人希望顧客在忙碌日常中，也能享受歐風的日常生活儀式感。

廣告 廣告

台中高質感餐盒中的肉類主菜以義式香料與獨門秘方醃製，成為南屯美食地圖新焦點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從寵物餐廳到南屯西式餐盒 二人組的創業故事



主理人原本來自科技產業，與一位擁有餐飲背景的朋友一同經營台中歐風餐盒品牌諾艾榭。早在七、八年前，他們便曾共同創立一間寵物義式餐廳，在當時，主打寵物友善的餐飲在台中仍相當罕見。



2024年9月，因緣際會促使兩人再度攜手，進軍南屯外送便當市場，開啟第二個品牌。這次他們選擇聚焦「歐式烤料理餐盒」，以烤箱取代油鍋，讓歐洲家常風味融入外食餐盒中。

南屯外帶餐盒新選擇，以蒸烤技術還原歐式餐桌風味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

南屯健康餐盒推薦 主打精緻餐盒的分眾策略



主理人笑說，台中外送午餐市場趨勢愈來愈走向「各吃各的」。有人追求CP值與飽足感，一百元以內的傳統便當仍是最受歡迎的選擇；但也有越來越多白領、主管級的消費者，願意花多一點錢，獲得精緻、悠閒的用餐體驗。

「我們周圍的小吃店、餐廳其實很多，有傳統的也有高單價的。與其硬拚價格，我們不如走出自己的路。」他表示，台中西式餐盒品牌諾艾榭選擇主打「健康餐盒×歐式風味」，滿足追求生活質感與飲食健康的上班族族群，成為外食族口耳相傳的南屯低GI餐盒品牌。

台中晚餐輕食推薦，歐式便當結合均衡營養與視覺美感（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

南屯歐風餐盒未來藍圖 季節菜單與品牌加盟

從市場觀察出發，台中西餐輕食品牌諾艾榭試圖打造出一個與眾不同的南屯外送餐盒選擇，讓便當成為忙碌生活中的片刻享受。未來品牌也將視市場反應，研發季節性菜單，並考慮拓展加盟體系，進一步讓這份「到人家家裡吃飯」的體驗，走進更多城市中。



以下整理幾項常見問題 協助消費者在訂餐前更了解品牌特色與服務方式



Q1：【諾艾榭】是否提供內用座位？

A：店內設有少量內用空間，可容納約六位客人。環境乾淨明亮，用餐體驗佳。



Q2：【諾艾榭】的外送與預訂方式有哪些？

A：消費者可透過 Uber Eats、foodpanda 平台訂購南屯外送低卡餐盒，也能提前以電話或官方帳號預約自取，方便掌握時間，適合上班族與家庭客群。



Q3：【諾艾榭】的餐點是否提供客製化選項？

A：品牌提供主餐與配菜自由搭配服務，並能依個人口味調整醬汁或辣度，讓顧客在享受歐式便當的同時，也能吃出個人風格。



Q4：若首次造訪，推薦嘗試哪一類餐盒？

A：首次體驗者可從烤牛系列或烤時蔬餐盒入門，這兩款南屯健康輕食最能展現品牌以蒸烤箱還原歐洲家庭料理風味的核心特色。



【Chez._.Noël 諾艾榭】

地址：臺中市南屯區大墩路231號

聯絡電話：0968-182-579

官方 Instagram：https://rink.cc/ta8bt

官方 Facebook：https://rink.cc/434qk

Uber Eats 平台：https://rink.cc/lzs4l

foodpanda 平台：https://rink.cc/27qga

Google 地圖：https://rink.cc/a1b26

（最新資訊請以商家公告為準）