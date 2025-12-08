每天都是第一次──讀《今生是最後一次》
我們在快樂／幸福的時候不一定知道那是快樂／幸福這個詞彙形容的狀態，有時自己會意識到，大部分時間需要別人提醒，更重要的是，許多人們／狗兒們不知道這可能是他／牠今生最快樂／幸福的時光 ──求求語
《今生是最後一次》楔子首句：「據說人類是最喜歡思考存在意義的物種，我是誰？為什麼活著？什麼是生存的意義？這些對我來說都不是問題，我們只要活著，好好活著。」所謂「我們」，指的正是犬界眾生，也因此本書開宗明義點出敘述視角的特殊性，這可謂黛嫚老師寫作生涯的創新嘗試。此後書中各篇章以「金毛紀」、「白羽紀」穿插書寫，中段又加入「黑毛紀」、「綠羽紀」，敘事者分別為金毛狗求求、白文鳥小白、黑貓小黑以及牡丹鳥阿綠。作者別具慧心，以四種寵物帶出男主人阿寬、女主人許翠翠以及兒子維尼、維尼女友曼妮的生活點滴。其中黑貓以許翠翠出生後的守護神自居，因此從襁褓時期到童年階段，翠翠與唯一的姊姊小蘋之間情誼，主要由小黑主述。白文鳥是早年翠翠與阿寬交往時從鳥店所帶回，作者設計其出場，便於交代女主人翠翠的童年背景、敘述其少女時代至少婦階段的生活。至於牡丹鳥則由兒子帶回家，為撫慰翠翠失去白文鳥的傷悲，因此小綠也擔綱補述了許翠翠的職涯生活。
全書最重要的主述者還是求求。若對黛嫚生活稍熟悉者，當可猜測求求原型來自其愛犬比比。前此作家曾有述病散文《彼身》一書，其中提及術後返家的心情：「我以前擔心比比離開時我會很傷心，現在我有可能早比比一步離開，想到這一點，眼淚不由自主流下來了。」《今生是最後一次》可謂擴大此人狗關係之描繪，並轉以愛犬為主述者。求求在本書中的定位是「中國文學博士翠翠的守護者」，從其視角所理解的翠翠，具有善良溫柔、關懷別人又富正義感的特質，但童年成長經驗可能養成翠翠凡事隱忍低調的個性。小說裡寫許媽媽孕期不適、坐月子時大出血，最終切除生育器官的敘述，雖然輕描淡寫，卻曾反覆出現在過往的創作裡。作者在《彼身》裡曾提及小說《平安》描述主角母親生病的段落，可謂其童年夢魘，這段夢魘演化為《今生是最後一次》中小女孩翠翠的童年經歷，也引發其對父親有怨。翠翠童年的遺憾與傷痕，婚後兩個家族結合後的磨合與趣事、婆媳／翁媳之間的相處，都藉由愛犬之眼呈現，也能形成一定程度的距離性觀照，避免流於濫情或控訴。
然而作者亦是細心的，在敘述人類生活的同時，不時會拉回動物視角略作評述，此一動物視角的觀照看似部分全知，實乃帶有全知效果。例如求求娓娓道來小主人維尼的情史，即令其父母亦未必全有所知悉；求求談已經初老的翠翠，以旁觀者視角評述道：「對老人來說，童年就像揮不開吹不散的濃霧圍繞在身畔。」又如從小白角度看翠翠的婆婆李媽，表示「大部分人都是模模糊糊向前走，一直走到盡頭」，但李媽也有關於生命意義的模糊思考，所以不時會興起「逃跑」念頭。在此小說家藉由動物的觀察視角，展示了她對「人」永恆的興趣、關懷與同情性理解。喜歡看小說的翠翠、愛追劇的翠翠，其實也是沉溺於他人人生的翠翠，以及作者。因同情故，湧生不忍，湧生溫柔，湧生對萬事萬物的眷戀。
正因此溫柔的眷戀，「人生無常」的惘惘威脅才會旋蟄旋動，反覆出現於全書篇章中。白文鳥過世時翠翠傷心、社區住戶柯先生沒了翠翠喟嘆，而至「流年暗中偷看」一章，翠翠病了。此章跳接得快，以小說篇幅而言也出現得早，顯見「疾病」仍是作者所深深著意的課題。二O二三年出版的《彼身》敘述了作者自身疾病治療過程，當中還包含深刻細膩的內心思維與生命觀照，可與《今生是最後一次》談疾病部分相啟發。小說中的翠翠溫順、乖巧而保守，一路謹小慎微地生活，卻還是被命運之神襲擊，對照《彼身》裡言及心理諮商的段落，舉凡「為什麼是我」的憤懣、病人與陪病者的溝通、情緒黑洞的侵蝕、餘生的面對、生命禮物的珍視等，這些諮商課題在小說中轉化為現實情境，藉由動物之口道出，也引領讀者進一步去思索、去探究。
黛嫚曾謂疾病、書寫、療癒幾個關鍵字，是其近年生活的基調，本書以另外一種角度與方式，進行各項提問，包括對幸福的思辨、對記憶抉擇的判斷、對時間的思考以及對失去的面對，這些問題在小說中密集提出，也才有篇末與許爸之間「怨」的化解與釋然。
關於疾病、初老，以及動物書寫，小說家或許只是順憑己心，在本書中一一觀照，但作品自身卻因此開出了多元而開放的議題，值得讀者深思，其中尤以疾病思考為最。《今生是最後一次》裡，翠翠希望按鍵一按或滑鼠一滑，人生就能重新開始的想望，對照《彼身》後記〈本劇純屬虛構〉的題名，在在可見作者人生階段性轉折之心境，以及必須面對的課題。
我一直對黛嫚老師出版於廿餘年前的長篇小說《平安》念念不忘，書中四名主角分別名之為平安、喜悅、美滿、幸福，小說也各以專章鋪陳她們的少女人生，以及年屆四十時人生行路的回顧。黛嫚寫此作時亦年當不惑，文中四名女性的經歷與體悟，顯然揉合了作者所有的人生感慨，也是生命的反覆辯證。小說終章再以「平安」作結，對照書名，可見作者對於「平安就是福」的珍視。
在《今生是最後一次》中，疾病的惘惘威脅，導致求求有感而發：「我們這次離開『相思』，下一次是什麼時候呢？每一次都可能是最後一次啊！」確實，在對生命歷程的鋪陳與檢視過程中，我們明瞭了「好好活著」、「平安就是福」是多麼不容易達成的願望，但小說藉由求求口中所說出的「一切都好，一切都剛剛好」，或許可作為人生關鍵句。
祈望我們有生之年的每天都是第一次，每天也都能珍惜第一次「剛剛好」的幸福與快樂。
（本文係《今生是最後一次》推薦序，聯合文學出版）
其他人也在看
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 28
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 193
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 104
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 82
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 11 小時前 ・ 發起對話
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 12
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 17 小時前 ・ 發起對話
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 11 小時前 ・ 11
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 15 小時前 ・ 1
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 59
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 34
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16