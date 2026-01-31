每天都要不斷電！卓榮泰南科證婚 曝加碼1136億預算做生育後盾

行政院長卓榮泰今（31）日前往台南，出席「南科30園慶暨集團結婚」活動。卓榮泰除了為現場66對新人福證，更帶來台灣經濟成長的喜訊，並強調政府將持續投入經費支持「0到6歲國家一起養」政策，鼓勵新人們在科技重鎮南科，開啟人生新的里程碑。

行政院長卓榮泰今（31）日前往台南，出席「南科30園慶暨集團結婚」活動。（圖／中時提供）

南科轉型：從甘蔗園變身世界科技巨頭

卓榮泰致詞時，首先對在場的66對新人表達誠摯祝福，並感性表示：「南科不僅是我們科技的搖籃，也是愛情的溫床。」他提到，南科在30年間發生了翻天覆地的變化，「取代甘蔗園的是我們一片一片的晶圓」，這片土地如今已成為主導世界科技力量的核心。

卓榮泰指出，台灣半導體產值已從5.3兆元成長至6.5兆元，南科更貢獻了其中近一半的力量，這是所有園區夥伴共同創造的傲人成就。

經濟表現亮眼：成長率創35年來最高

除了祝福新人，卓榮泰也帶來了經濟發展的好消息。他提到，根據行政院主計總處數據，去年第四季經濟成長率達12.68%，「是35年來最高」。此外，全年度經濟成長率也更正為8.63%，創下15年來新高。

對於國民所得，卓榮泰透露，總統賴清德曾期許明年人均GDP達到4萬美元，但目前已達3萬9477美元，「已經接近4萬美金了」。他強調，這些經濟成果讓台灣在亞洲四小龍中脫穎而出。

政策助攻：精創台灣計畫與破千億育兒預算

為維持台灣科技領先地位，卓榮泰宣布政府已編列「十年三千億的計畫」推動「精創台灣計畫」，並在今年執行300多億元的「AI新十大計畫」，目標是將台灣從硬體製造提升至軟體巔峰。

針對年輕家庭最關心的生育問題，卓榮泰強調政府是新人最強的後盾。今年度「0到6歲國家一起養」的預算已編列達1136億元。他具體說明補助方案：「第一胎自己帶，補助5000塊；送到公共托育中心，補助7000塊；請保母或送到私人托育中心簽約的，第一胎就補助1萬3000塊，第二胎還繼續加碼。」

幽默期許：要像經營園區一樣經營家庭

卓榮泰最後以科技業術語幽默勉勵新人。他提醒，科技製造最重要的是「不斷電系統」，因此希望新人們：「相識、相戀、相愛那種來電的感覺，每天都要不斷電，隨時把不斷電系統發揮得很好。」

他也期許新人不僅在硬體製造有成就，在「軟體的生產」（指生育下一代）也要追求「100%的高良率」。他鼓勵大家用經營園區的精神去經營幸福家園，「讓每個家庭都跟我們的晶圓一樣的圓滿」，讓南科在迎來30週年的同時，也見證更多幸福家庭的誕生。

