每天都要一杯咖啡？解密「淺焙vs深焙」 醫警告：喝錯恐火燒心又傷身

記者張雅筑／綜合報導

台灣人超愛喝咖啡，年產值已衝破800億大關，平均每人每年狂喝 200 杯！在這股「續命水」熱潮下，醫師提醒，想要健康的話，選對焙度是關鍵。（示意圖／資料照）

台灣人有多愛喝咖啡？根據國際咖啡組織（ICO）最新統計，我國咖啡市場年產值已衝破800億元大關，台灣人一年喝掉約42.4億杯咖啡。換算下來，平均每位台灣人一年要喝掉約180～200杯的咖啡。在便利商店、精品咖啡店林立的台灣，咖啡早已不是單純的提神飲料，而是名副其實的「日常續命水」。

許多人每天都有喝咖啡的習慣，但究竟你的體質適合哪一種？ 站在點餐櫃檯前看著「淺焙」與「深焙」的選項，若只看心情或愛好來選，不論是國際研究或國內的多名肝膽腸胃科醫師都指出，兩者並非絕對的好壞，而是取決於個人的體質需求，若選錯烘焙度，養生效果不僅大打折扣，甚至還會讓人「火燒心」。

廣告 廣告

愛喝咖啡的民眾，相信對於「淺焙」和「深焙」的選擇常感猶豫。醫師提醒選豆應看體質：淺焙富含綠原酸，是護肝抗老的「神隊友」；深焙則因含NMP能抑制胃酸，是胃敏感族的「救星」。（示意圖／資料照）

以下為大家整理出最新醫學研究與醫師建議，到底咖啡該選「淺焙」還是「深焙」的祕訣：

一、淺焙：抗老護肝的「保養品級」神隊友

若民眾追求的是抗氧化、預防脂肪肝，或是想讓血糖穩如泰山，那麼「淺焙咖啡」就是首選。醫學研究指出，咖啡豆中含有一種強大的活性成分——綠原酸（CGA）。這東西簡直是身體的天然保養品，具備優異的抗氧化與護肝腎功效，但綠原酸非常「嬌貴」，最怕高溫摧殘。

優勢： 烘焙時間短、溫度低，保留了最高含量的綠原酸。

好處： 有助於對付脂肪肝、調整血糖，被視為「鐵胃族」的抗氧化神器。

隱憂： 國際研究顯示，淺焙咖啡的丙烯醯胺（烘焙過程產生的物質）含量其實比深焙略高，且酸度較強（pH值約 4.85-5.10）。

二、深焙：胃敏感族的「溫柔救星」

腸胃比較敏感、容易胃食道逆流的民眾，千萬別盲目跟風追求淺焙。「深焙咖啡」雖然在綠原酸的比賽中落後，卻在保護胃部上拿了高分。

多名肝膽腸胃科醫師提到，深焙咖啡雖然因為高溫讓綠原酸流失，卻意外烤出了一種關鍵物質——NMP（甲基吡啶鎓鹽）。

優勢： 研究發現 NMP 能有效抑制胃酸分泌，加上深焙咖啡的 pH 值較高中性，對胃部相對溫柔。

好處： 減少喝完咖啡後「火燒心」的衝動；此外，德國研究發現深焙咖啡在減重與提升維生素 E 濃度上，表現甚至優於淺焙。

簡單來說，民眾可以依照自己的身體狀況選擇合適的咖啡，若不知道該怎麼選，以下為大家整理出：

1、想要抗氧化、護肝、調血糖：醫師建議選擇「淺焙 （Light）」，因為保留最多「綠原酸」，營養價值最高。

2、胃部敏感、易胃食道逆流的民眾：醫師建議選擇「深焙（Dark）」，因為含NMP抑制胃酸，酸度低，較不傷胃。

3、正在減重、想提升維生素E的民眾：醫師建議選擇「深焙（Dark）」，因為國際研究證實對降低體重有顯著幫助。

4、擔心致癌物丙烯醯胺：建議選擇「深焙（Dark）」，因為長時間高溫反而會使丙烯醯胺降解流失。

但不論是「淺焙」或「深焙」，醫師們一致地強調：沒喝黑咖啡，一切都是徒勞！淺焙護肝、深焙保胃，這些健康效益若遇上糖與奶精，就會直接被多餘熱量「抵銷功德」。醫師呼籲，了解體質需求後，更要回歸純粹的黑咖啡，才能讓這份「黑金能量」真正護肝、抗老不傷身。（示意圖／資料照）

但不論選擇淺焙還是深焙咖啡，醫師們異口同聲地強調：「以上好處僅限黑咖啡！」醫師們表示，台灣人愛喝花式咖啡，但若喝咖啡習慣加糖或奶精（或人工奶油球），那些護肝抗氧化的好處，全會直接被糖分引發的發炎反應與多餘熱量抵銷光光，最後只是「喝了個寂寞」，還可能增加代謝負擔。

最後醫師們呼籲大家，下次買咖啡前，可以嘗試根據體質挑焙度，切記：挑對焙度、堅持黑咖啡，這杯「續命水」才能真正續你的命、護你的肝！

更多三立新聞網報導

全台急凍 10天「冷死」314人！醫曝保命關鍵：早上醒來先賴床20分鐘

獨家／「説」還「說」？教小一兒國語錯很大 台大媽嘆：不能靠勢經驗了

甜蜜陷阱？1杯手搖恐換5年後情緒炸裂 權威醫：「糖爆炸」搞瘋你的大腦

7年之癢縮短到5年了！台灣離婚率亞洲第二 權威醫：是大腦累到沒力去愛

