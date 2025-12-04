每天都說一個謊？去年才信誓旦旦說「未來絕不參選」...李四川昨表態「當然參加初選」今又急轉彎「沒有宣布」

藍營過去頻罵因小英勸進而出面參選新北市長的蘇貞昌「騙神明」，不過，台北市副市長李四川去年被問及是否要參選，他堅決回應「未來不會參選」，李四川昨日登上節目專訪時卻說「當然要參加初選」，要登記時會登記，今（4）日「又縮了」表示沒有宣布參選，前後態度不斷轉變，引發外界批評。

李四川去年一月時曾接受過媒體專訪，被問及是否更上層樓？當時他堅決表示「未來不會參選，做該做的事，活的快樂最重要」；該報導斗大的標題也寫下「專業副市長有堅持 李四川未來絕不參選！」

不過，李四川昨日登上網路節目受訪，主持人詢問，要不要參選新北市長？李四川卻回應，如果黨內要初選，需要他登記時會去登記，「我當然要參加初選」，甚至黨初選完，若藍白合還要與民眾黨辦初選也會參加。「假設所有初選，新北市民認為需要我承擔，我不會排斥」。

另外，當被問及參選新北市長是否會請辭台北副市長？李四川也回應，過去侯友宜、朱立倫都到3、5月才開始投入選戰，他不用這麼早，但只要確定登記初選就會辭職，不會讓人覺得他早就打算參選。

而李四川今日在市政總質詢被問及此題「又縮了」，議員問及，副市長已經宣布要參選新北市長，訊息是否屬實？李四川回應，他沒有宣布，他是就主持人提的題目去答覆，「我不會這麼早走。」

前行政院長蘇貞昌曾在神明面前允諾不再參選台北縣長，藍營過去不斷攻擊三度參選台北縣長的蘇貞昌「騙神明」，事實上，蘇貞昌2018年已經退休在家帶孫子，當時是時任黨主席蔡英文親自約見、勸進蘇貞昌選新北市長，會談逾一小時，蘇貞昌才允諾出征「緊急救援」。這樣的罵名，直到後續蘇貞昌擔任行政院長「護國寺年」推動同婚、守住新冠疫情才逐漸好轉。

