每天領一千獎勵金 申請辦法曝光

勞動部祭職場友善，育嬰留職停薪照顧彈性化新制：未來勞工可以有 30 日的額度，改為以「日」為單位提出申請。雙親合計可以請 60 日。育嬰留職停薪期間在 6 個月內的話，仍有 8 成薪資補貼；以及家庭照顧假與因照顧家人的事假，得以「小時」為單位請假，雇主不得扣發全勤獎金。

激勵企業友善職場：提供小微型企業每日 1,000 元獎勵金

另為鼓勵雇主支持上述新制，提供小微型企業獎勵金 1,000 元/日。勞保局會逕撥獎勵金給企業，少數無法逕撥者，雇主可檢附資料向勞保局申請。(註：因小微型企業獎勵金本項措施屬於 115 年新增計畫，依預算法規定須待立法院預算審議完成，始得執行，本部將於立法院完成 115 年預算審查後，盡速辦理核定撥款作業。)

申辦流程數位轉型：津貼申請與加保程序簡化及勞保局主動續保作業

育嬰留職停薪津貼及繼續加保申請程序簡化：育嬰留職停薪津貼及繼續加保申請手續更彈性，可同時申請津貼及續保，並可選擇累積多日一次辦理。申辦方式更多元，可由被保險人本人或委託投保單位以線上或書面方式申辦，被保險人另可透過行動電話認證線上申辦。育嬰留停屆滿後續作業，無論是續保、不續保及勞退提繳、停繳，均由勞保局主動辦理。

生育補助加碼有感：2026 年起每胎補助總額提升至 10 萬元

加給生育補助：配合行政院「我國少子女化對策計畫 2.0」，本部於 2025 年 12 月 2 日發布「勞工生育補助要點」，讓本國籍女性勞工 (含與本國國民結婚之外國籍配偶)於 2026 年 1 月 1 日以後生育者，可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達到 10 萬元；雙生以上者按比例增給，為家庭提供更多的育兒支持。(註：本案補助屬預算法第 54 條第 1 項之新增計畫，依規定須俟年度預算完成審議程序後始得動支。爰於預算完成審議程序前，勞保局將先發給生育給付 2 個月，俟預算完成審議程序後，補發差額補助至 10 萬元。)

