每天頭好痛！米可白突曝「2月開刀」切除神經

即將年滿40歲的女星米可白（趙亦瑄）日前才在社群分享，八點檔殺青後的計劃，除了想要好好放縱大吃、陪伴毛小孩和帶媽媽去旅行之外，而她苦惱許久的割鼻息肉手術，原本因為預算超出太多，如今也確定會在下個月開刀解決每天頭痛的困擾。

米可白昨（19）日發文曬出爆乳自拍照，分享成為演員的心路歷程：「我慢慢學會一件事，我們無法讓每一個人都喜歡，但先決條件，是要先學會喜歡自己！」為了一直相信你、支持你、愛你的人繼續努力。

米可白近日剛殺青一部作品，終於可以開啟放假模式：「接下來要準備2月初的鼻息肉與神經切除手術」，她感謝劇組這段時間的照顧，每次拍完一場戲，被工作夥伴比讚鼓勵都讓她感到很溫暖：「這次拍攝，我看見不斷被剝開的自己，一層一層，脆弱、真實，也更靠近內心。繼續努力，繼續學習。把每一次經歷，都變成更好的養分。」



