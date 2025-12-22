每天頭好痛！米可白被診斷「要動3手術」無奈還是卡關

米可白想動微創手術卻超出預算。（圖／翻攝自米可白臉書）





現年39歲的女星米可白（趙亦瑄）日前殺青八點檔大戲，才在社群發文想要好好放縱大吃、做醫美、陪伴毛小孩和帶媽媽去旅行，今（22）日她透露原先規劃要做的割鼻息肉手術有了變卦，因為費用超出原本的預算，陷入猶豫中。

米可白表示自己有鼻中隔彎曲、鼻肉肥厚問題，每天都會頭痛不舒服，於是今天去諮詢鼻子問題的微創手術，認為傷口小不用住院很方便；結果醫師評估後，建議她1次動3項手術，包括鼻中膈成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術，做完後要休息1週。

廣告 廣告

雖然計劃要動手術好一段時間了，但米可白直呼：「現在微創費用高出我的預算！」一邊是身體確實受影響不舒服，一邊又要考量手術費用超出預算的實際問題，令她陷入兩難。



【更多東森娛樂報導】

●周慧敏「14歲兒子」逝世！她親手削髮揭近況：勇敢去愛

●餐廳抓姦不倫戀！米可白當眾「潑水渣男」嗆到爆

●米可白火辣身材不藏了！「邪惡視角」曬出全網嗨炸

