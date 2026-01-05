每天一杯含糖汽水如同抽菸！美國研究：加速老化4.6歲

加州大學舊金山分校醫學院研究發現，每天飲用含糖碳酸飲料會加速細胞老化，傷害程度與抽菸相當。研究分析超過5,000名美國健康成年人，發現含糖碳酸飲料攝取量越多，端粒長度就越短。

加州大學舊金山分校醫學院研究發現，每天飲用含糖碳酸飲料會加速細胞老化。（示意圖／Pexels）

食農專家韋恩在臉書專頁中表示，該研究團隊針對超過5,000名美國健康成年人的含糖飲料攝取習慣進行分析，並檢測其白血球端粒長度。端粒是染色體末端的保護結構，會隨著細胞分裂與老化逐漸縮短，因此被視為生理老化的重要指標。研究發現，含糖碳酸飲料喝得越多，端粒長度就越短，顯示細胞老化程度越嚴重。

研究數據顯示，美國成人平均每天飲用約1.5份含糖碳酸飲料，一份定義為8盎司（約226.8公克）。這個攝取量已經超過美國心臟醫學會建議的每日添加糖上限。研究團隊透過檢測白血球端粒長度，發現含糖碳酸飲料的攝取量與端粒縮短程度呈現明顯的關聯性。

端粒是染色體末端的保護結構，會隨著細胞分裂與老化逐漸縮短，因此被視為生理老化的重要指標。（示意圖／Pixabay）

研究進一步分析顯示，每天多喝一份8盎司含糖碳酸飲料，端粒老化程度相當於增加約1.9歲的生理年齡。如果換算成市售常見的一杯20盎司（約567公克、570 c.c.）含糖碳酸飲料，等於每天讓身體提早老化約4.6歲。研究指出，超過兩成的美國成年人每天攝取的含糖碳酸飲料量，已經達到甚至超過這個程度，顯示問題的嚴重性。

研究者指出，含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度與抽菸相當。抽菸同樣會明顯縮短端粒長度，其對生理老化的效果約等於讓人老了4.6歲。換句話說，天天一大杯含糖汽水對細胞老化的傷害，已經接近每天抽菸的等級。這項研究結果凸顯了含糖碳酸飲料對人體健康的潛在威脅，其影響程度不容小覷。

