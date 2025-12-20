每天一杯就有感！5款在家自製的潤喉化痰養肺茶

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

平常不管有沒有咳嗽，喉嚨的保養都很重要，可以利用些簡單的中藥材，在就可以自製茶飲，不但可以滋潤咽喉、化痰，還能讓肺部更強壯。

金檸茶

材料：金桔6個、檸檬2片、蜂蜜1匙。

DIY：將金桔與檸檬切開後，以500c.c.的熱水沖泡，稍涼後加入蜂蜜攪拌均勻。

如何喝：可取代開水飲用，想到就可以泡來喝。小口小口的嚥下更佳。

效果：金桔有化瘀止痛、生津止渴、滋潤咽喉的功效，對緩解喉部不適非常有效。

加味澎大海茶

材料：澎大海（胖大海）2錢、蟬蛻2錢、冰糖2大匙。

DIY：將澎大海、蟬蛻、冰糖放入壺中加水2碗，煎至只剩8分滿。

如何喝：1天喝2次，連續喝3天。

效果：澎大海可潤肺、化痰、止咳；蟬蛻能除風熱，這帖茶飲可治失聲的症狀。

強身益肺茶

材料：黃耆2錢、白朮2錢、防風2錢、沙參2錢、百合2錢、麥冬2錢、紅棗3顆。

DIY：將所有材料放入水壺中， 並加入500c.c.的水，以中火煮20分鐘。

如何喝：可代替茶飲用，隨時都可喝。

效果：方中的中藥材均有健肺補氣作用。

竹葉豆豉湯

材料： 乾的淡竹葉2捲（ 可在中藥房買到），淡豆豉1湯匙。

DIY：將淡竹葉與淡豆豉一起放入鍋中，以2碗水煮開即可。

如何喝：每天早晚喝一次。

效果：淡竹葉有清熱、除煩和利尿作用；而淡豆豉則可以解表、除煩、宣鬱和調

中。特別適合尿不順且有咳嗽的朋友。

橘皮蜜飲

材料：新鮮橘子皮1個、蜂蜜1小匙。

DIY：將橘子皮切成小塊狀，與蜂蜜一起放入杯中，以熱開水沖泡後，燜5分鐘後即可飲用。

如何喝：每日3~4次，溫溫的喝。

效果：橘類果皮可以消痰利氣，因此橘皮可以其他柑橘類水果如柳丁、檸檬替換。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

